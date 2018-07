Tehno vizionari predvođeni Muskom prisegnuli da neće razvijati smrtonosna autonomna oružja

Iza potpisanog dokumenta stoje Elon Musk, osnivači DeepMinda i mnogi drugi. Njihova misija je spriječiti budućnost u kojoj će autonomni strojevi moći oduzeti ljudski život

Tko stoji iza prisege?

Prisega je izdana u sklopu Međunarodne konferencije o umjetnoj inteligenciji u Stockholmu, okupljanja koje je organizirao Institut Future of Life. FoL je specijaliziran za smanjivanje i suzbijanje 'egzistencijalnog rizika' čovječanstvu, te je do danas pomogao izdati pisma pojedinaca koji su pokušali kontaktirati Ujedinjene Nacije te ih potaknuzti da razmisle o novim regulacijama za sustave koje sada zovemo autonomna smrtonosna oružja (Lethal Authonomous Weapons). Ovo je, doduše, prvi slučaj da je grupa visoko rangiranih ljudi u tehno industriji ujedinila snage i odlučila spriječiti razvoj takve tehnologije prije nego što za to bude prekasno.