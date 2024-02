Tajni 'ljubavni' kod: Znate li što znači broj 14643 na društvenim mrežama?

No što ovaj naizgled slučajni broj zapravo znači? 14643 je još jedan jedinstven način da bližnjima kažete 'Uvijek ću te voljeti'.

Iako možda ne izgledaju povezani na prvi pogled, ima više smisla kada znate da svaki broj odgovara broju slova u svakoj riječi. Na primjer, na engleskom I will always love you = 'I' jedno slovo, 'will' je četiri slova, 'always' je šest slova, 'love' četiri slova i 'you' tri slova.