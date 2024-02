Suma svih strahova: Planiraju li Rusi stvarno lansirati atomske bombe iz svemira?

Više medijskih izvješća navodi da središnji dio obavještajnih podataka uključuje moguće postavljanje nuklearnog oružja u svemir , što bi moglo pokrenuti novu utrku u naoružavanju između nekoliko zemalja. Podaci su povjerljivi, ali neki se zastupnici zalažu za to da budu objavljeni. Različita izvješća, koja se pozivaju na neimenovane izvore, kažu da bi prijetnja mogla biti bilo što - od nuklearnog oružja do protusatelitskog sustava na nuklearni pogon, piše Fast Company .

Podaci su stavljeni na raspolaganje svim članovima Predstavničkog doma na sigurnom mjestu. Prema New York Timesu, Bijela kuća navodno je bijesna zbog njihova otkrivanja, strahujući da bi to moglo dovesti do gubitka važnih ruskih obavještajnih izvora.

Još nije poznato na kakvom točno nuklearnom 'uređaju' radi Rusija. Do sada je nekoliko medija, pozivajući se na razgovore s neimenovanim izvorima, izvijestilo da Rusi razvijaju svemirsko nuklearno oružje koje bi gađalo američke satelite. Budući da je izvješće klasificirano, nitko od dužnosnika još nije bio voljan javno raspravljati o detaljima u njemu.

Američki sateliti prenose milijarde bajtova podataka svakog sata i služe kao ključna okosnica za američke civilne komunikacije, navigaciju, vojne operacije i prikupljanje obavještajnih podataka. Trenutačno se smatra da je malo vjerojatno da Rusija već ima nuklearno oružje u svemiru. Iako je izvješće obavještajne službe povjerljivo, Times je izvijestio da se 'čini da Rusija nije blizu postavljanja oružja'. NBC je također izvijestio da potencijalno orbitalno oružje još uvijek nije operativno, prema neimenovanim izvorima.

No kako prenosi Fast Company, postoji strah da bi Rusija mogla ispaliti nuklearno oružje - ako ga postavi u svemiru - na SAD, no čini se da to nije svrha ove posebne inicijative, na temelju izvješća.

Napadom na američke satelite Rusija bi mogla brzo poremetiti komunikaciju, kako među civilima, tako i među vojskom, te učinkovito 'zaslijepiti' vojne operacije SAD-a i saveznika. To bi joj, naravno, dalo ogromnu prednost u svakom sukobu. Dužnosnici su za Times rekli da SAD trenutačno nema sposobnost obrane od takvog oružja.

Hoće li se držati Ugovora o svemiru?

Ugovor o svemiru, potpisan 1967., zabranjuje postavljanje nuklearnog oružja za masovno uništenje u svemiru, kao i zabranu vojnih aktivnosti na Mjesecu i planetima. Više od 100 zemalja potpisalo je taj zakon, a od tada ga je ratificiralo još 95 zemalja. Rusija je bila jedan od izvornih potpisnika sporazuma, ali vijest o njezinim akcijama navela je neke na pitanje planira li odustati od te obaveze.

Čini se da obavještajni podaci ne spominju kineski interes za izgradnju slične tehnologije, ali američki vojni dužnosnici su u prošlosti upozorili da Kina testira niz alata namijenjenih uništavanju ili onesposobljavanju američkih satelita, iako niti jedno od tih upozorenja nije sugeriralo da se radi o nuklearnom oružju.