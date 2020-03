Stručnjak za sigurnost: 'Dominiraju dezinformacije kojima je cilj širenje virusa'

Paralelno s mjerama koje vlasti diljem svijeta poduzimaju u zauzdavanju širenja koronavirusa, šire se i nevjerojatne količine laži - vodi se i korona cyber rat s ciljem širenja panike i stvaranja straha

Druga grupa poruka koje dominiraju su političke naravi na način da se pokaže da sustav i zdravstvo ne valjaju, da politički sustav nije dobar, ne treba imati povjerenje u njega. To posljedično, kako smo i vidjeli u posljednjih četrdesetak godina na puno primjera, može dovesti do nerena i nemira na ulicama čime bi se dovelo do aktivnosti kojima se nikako ne bi moglo spriječiti širenje virusa', kaže Akrap.

Tko to radi i s kojim ciljem?

'Zna se i to je potvrđeno i dokazano da su u prvom naletu širenja virusa u Kini iza širenja dezinformacija stajali mediji kao Sputnik ili drugi proruski i prozapadni mediji, no danas je to teško otkriti jer ima puno dezinformacija koje se pojavljuju u prostoru, no veliki broj njih je slične naravi', poručuje.