Stručnjaci upozoravaju na eksploziju broja ovisnika o internetu, kakvo je stanje u Hrvatskoj? Psihijatrica: Puno bolje rezultate postižu oni koji se na liječenje jave sami

Internet je postao dio naše svakodnevice i svi rado koristimo njegovu dobrobit, no lako se razvija ovisnost, posebno kod djece i mladih. Posljednji podaci pokazuju da oko 4 posto naših srednjoškolaca ima problem s ovisnošću o internetu

Pretpostavka je da će ove godine taj postotak biti i veći. Važno je na vrijeme potražiti pomoć. Marijetin sin je već s pet godina ušao u svijet kompjutera i igrica, prenosi HRT.

Bila je ponosna na to kako se dobro snalazi u virtualnom svijetu, dok u dobi od 9 godina taj svijet nije postao jedino što ga zanima.

'Da nešto stvarno nije u redu primijetila sam kad se dijete u subotu ujutro probudilo prije svih i igralo igrice toliko dugo da se upiškio u gaće. Nije htio ići u WC jer se bojao da će njegov tim s kojim je igrao to zamjeriti', rekla je Marijeta. Odmah su potražili psihološku pomoć i ograničili mu pristup internetu.

'Jedna od boljih odluka je bila da nabavimo kućnog ljubimca. Zato što je ispunjavao puno njegovog vremena', rekla je Marijeta. Danas je Marijetin sin srednjoškolac, živi sretan i ispunjen život. S prijateljima se druži uživo, a igrice igra umjereno.

Mladi ljudi koji su izgubili kontrolu nad vremenom provedenim na internetu, pomoć mogu potražiti u dnevnoj bolnici za ovisnike o internetu, koja radi u sklopu psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Zagrebu.

'Planiraju biti pola sata, a ostanu nekoliko sati. Kada zamjene dan za noć, kada im to postane prvo i jedino čime se bave, znaju mame reći - on je na internetu cijelo svoje budno vrijeme, prestao se baviti s hobijima, prestao se družiti s vršnjacima, nema nikakvih interesa, nikad nije imao djevojku. To onda postaje problem', istaknula je Irena Rojnić Palavra, psihijatrica.

Iako istraživanja pokazuju da šest posto svjetske populacije ima problem s ovisnošću o internetu - neograničeno korištenje interneta društveno je prihvatljivo, posebno među srednjoškolcima i studentima. U dnevnu bolnicu dolaze uglavnom mladi gejmeri, tek je jedna djevojka potražila pomoć zbog ovisnosti o društvenim mrežama. Puno bolje rezultate postižu oni koji se na liječenje jave sami. Terapija traje tri mjeseca.

'Imali smo ljude koji su promijenili stil života, zaposlili se, nastavili studiranje, poboljšali komunikaciju, postali su sretniji. Dok kod ljudi koji nisu motivirani, uspjeh je skromniji', rekla je Rojnić Palavra. Stručnjaci upozoravaju da se zbog svjetske pandemije uzrokovane koronavirusom tek očekuje prava eksplozija broja ovisnika o internetu.