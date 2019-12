Što je sigurni način rada na Androidu i kako mu doskočiti kad vam više ne treba

Izlazak iz sigurnog moda radna ili 'safe modea' može se postići na dva načina, a jedan od njih je jednostavno resetiranje uređaja. Sigurni mod rada blokira rad vanjskih aplikacija i često se koristi za rješavanje poteškoća u radu samog uređaja

Nakon što ste ušli u sigurni mod rada, postoji šansa da nećete imati probleme na koje je vaš uređaj nailazio tijekom normalnog rada. U tom slučaju možete biti sigurni da je uzrok vaših problema neka aplikacija koju ste naknadno skinuli i instalirali. Nakon što ste riješili problem, doduše, htjet ćete se vratiti u standardni mod rada, no pitanje je - kako to učiniti?

Dvije metode

Najjednostavniji način izlaska je samo resetirati uređaj. Da, doslovno pritisnite tipku za paljenje smartfona, pričekajte par sekundi, ponovno pokrenite uređaj i bit ćete u standardnom modu.

Druga metoda izlaska iz sigurnog moda rada uključuje povlačenje izbornika sa samog vrha ekrana te pronalaženje stavke vezane uz sigurni mod na kojoj piše 'Safe mode is ON - Tap here to turn Safe mode off' (sigurni mod rada je uključen, pritisnite prstom ovdje kako biste ga deaktivirali). Pritisnite je.