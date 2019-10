SpaceX tijekom idućeg desetljeća u orbitu planira lansirati preko 40.000 internetskih satelita

Svemirska kompanija Elona Muska, kao i nekoliko oštrih konkurenata, nastoji ugrabiti vrlo unosnu priliku koja će pored ostvarenja sna o globalno dostupnom internetu svojim vlasnicima napuniti džepove milijardama američkih dolara

Izvještaj o ovom planu stiže iz Caleb Henry at Space Newsa, koji je prošlog utorka objavio iznenađujuću vijest o planovima tehnološkog mogula Elona Muska koji, čini se, od Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) traži dozvolu za lansiranje čak 30.000 dodatnih satelita za internet . Podsjetimo, izvorni plan računao je na 12.000 satelita, za što je dobio dozvolu Federalne komisije za komunikaciju (FCC). Ako mu to pođe za rukom, SpaceX će imati 20 puta više aktivnih satelita u orbiti nego što ima danas .

Pogodnost su, naime, milijarde dolara koje će kompanija zaraditi nakon što postane globalni pružatelj internetskih usluga. Uz SpaceXovu infrastrukturu i mogućnost jeftinog slanja novih satelita u orbitu tu je i dramatično snižena latencija veze uzrokovana relativno malom nadmorskom visinom na kojoj će sateliti letjeti. Konkretno, sateliti bi umjesto na 35 tisuća kilometara visine letjeli na nešto više od 1600 kilometara.

Oštra konkurencija

Naravno, Musk nije jedini milijunaš koji planira ponuditi uslugu globalno dostupnog interneta. S njime se natječu Jeff Bezos i njegov Amazon, a za petama su im OneWeb, Iridium i mnogi drugi. I da - svi oni u nižu orbitu planiraju poslati svoje flote satelita.

Predsjednica i izvršna direktorica SpaceX-a Gwynne Shotwell je u svibnju prošle godine navela da bi sustav Starlink mogao koštati oko 10 milijardi dolara, no Musk je ovog svibnja naglasio da će zarada biti višestruka - od 30 do 50 milijardi dolara. FCC je SpaceX-u i Starlinku dao rok do studenog 2027. da lansiraju dogovorenu flotu od 12.000 satelita, no SpaceX ide dalje te je od ITU-a tražio 30.000 dodatnih satelita u svrhu globalnog pokrića. Premda plan, pored očigledne zarade, ima logično opravdanje, a to su niža latencija i kvalitetnija internetska veza - SpaceX mora uvidjeti i nekoliko vrlo zabrinjavajućih rizika.

Deseci tisuća novih satelita

SpaceX nije jedina kompanija koja planira slati tisuće satelita u orbitu. Ako se nekoliko konkurenata odluči prekriti nebo internetskim satelitima, oni bi mogli ugroziti druge satelite, Međunarodnu svemirsku stanicu, kao i buduće letove u svemir koji će morati pronaći način kako zaobići rojeve 200 kilograma teških odašiljača koji doslovno prekrivaju cijelo nebo.

Premda i Starlink i Amazon planiraju u svoje flote satelita planiraju ugraditi sustave za izbjegavanje međusobne kolizije, ona se i dalje, prema anlizi, kreće oko 5 posto. Drugim riječima, jedan od 20 satelita doživjet će neku vrstu kvara ili sudara, dok će veći rojevi taj rizik podići i do 6 posto. Amazonova analiza opravdano je zabrinula stručnjake koji, kao i sam Amazon, ovoliko visoke šanse potencijalnih sudara smatraju 'potpuno neprihvatljivima'.