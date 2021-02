Ostavljate smartfon na punjaču preko noći? To možda i nije najpametnije

Jedan od najstarijih mitova o smartfonima vezan je uz telefone koji, ostavljeni na punjaču preko noći, zbog preopterećene baterije odjednom eksplodiraju ili se zapale. Otkrili smo uzroke, pobrojali argumente i saželi razloge zbog kojih ova priča drži, odnosno ne drži vodu

Smartfoni su postali dijelom naše svakodnevice, no mnogi od nas i dalje nisu sigurni kako točno funkcioniraju - internetom kruže priče o baterijama koje se prepune i eksplodiraju na noćnom ormariću dok brojni samozvani tehnološko znalci dijele savjete koji možda nisu istiniti. Jedna od najčešćih zabluda vezanih uz smartfone je ostavljanje na punjaču preko noći. Koliko to može oštetiti bateriju ako se u nekom trenu smartfon napuni i možete li to spriječiti? Imamo odgovor.

Za početak - evo kako rade baterije

Smartfoni koriste litij-ionske baterije. Baterije imaju dvije elektrode - jednu od grafita i drugu od litij-kobalt-oksida. Između njih se nalazi tekući elektrolit koji litijevim ionima dozvoljava putovanje među elektrodama. Kad punite telefon, oni putuju u suprotnom smjeru.

Baterije, odnosno njihov životni vijek broji se u ciklusima. Primjerice iPhone može zadržati 80 posto izvornog kapaciteta nakon 500 punih ciklusa. Ciklus punjenja opisuje se kao trošenje sto posto kapaciteta baterije, ali ne u jednom potezu - u jednom danu možete potrošiti 60 posto i napuniti bateriju, a u drugom 40, i tek ćete nakon toga 'odraditi' jedan ciklus. Tim rečeno, baterija s vremenom gubi kapacitet, a vi možete poduzeti korake kako biste joj očuvali zdravlje.