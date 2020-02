Samsung službeno predstavlja nove televizore, evo što ćemo moći kupiti u Europi

Uz najnoviju generaciju QLED 8K TV-a, predstavljen je i prošireni portfelj QLED 4K, Lifestyle i MicroLED uređaja

Samsung je uz Q950 predstavio Q900TS i Q800T te proširio ponudu svojih QLED 8K televizora koji u 2020. dolaze u veličinama od 55 do 98 inča. Također, Samsung je svoj portfelj proširio i novom ponudom QLED 4K televizora: Q60Z , Q70T , Q80T , Q80T i Q95T, dostupnim u veličinama od 43 do 85 inča.

Novi soundbar

Novi Samsung soundbar uređaji obećava povećanu integraciju između televizora i audio uređaja. Asortiman Q serije za europsko tržište u 2020. godini uključuje modele Q800T, Q70T i Q60T koji su napravljeni za povezivanje sa QLED televizorima. Korištenjem Samsung Acoustic Beam tehnologije integrirane s Dolby Atmos i DTS:X rješenjima, Q serija obećava još lakše uživljavanje u filmove i serije.

Proširenje glasovnih mogućnosti

Samsung televizori ponudit će više opcija glasovnog asistenta, uključujući Amazon Alexa, Google Assistant i Bixby, kako bi korisnicima pružili veći izbor. S novom generacijom televizora Samsung je također najavio nove mogućnosti povezivanja koje zadovoljavaju potrebe korisnika koji zaslone koriste na različite načine.

Nova Lifestyle serija

Samsung je najavio i europsko lansiranje potpuno novog lifestyle televizora The Sero. Ovaj uređaj ima mogućnost rotiranja od horizontalnog do vertikalnog položaja, slično kao pametni telefoni. The Serif model ove će godine biti dostupan u veličinama od 43, 49 i 55 inča i u dvije nove boje - nebesko bijeloj i pastelno plavoj. The Serif i The Sero su na ovogodišnjem International Forum (iF) Design Awards prepoznati kao uređaji inovativnog dizajna.

Samsung je također nastavio razvoj serije The Frame. U 2020. godini ovaj uređaj dolazi u novim veličinama od 32 i 75 inča, čime se širi dosadašnja ponuda.

MicroLED

Na Samsung Forumu predstavljena je i nova linija MicroLED televizora. Uređaji su dostupni u veličinama od 75 do 292 inča.