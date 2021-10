Samsung predstavio snagu najnovijeg ekosustava na „Life Unstoppable: House of surprises“ virtualnom događaju

Kroz živopisni obilazak kuće iznenađenja prikazan je ekosustav uređaja koji omogućuje povezanost u upravljanju domom kao nikada do sada

Nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha tvrtka Samsung Electronics ponovo je održala virtualni događaj pod nazivom „Life Unstoppable 2021: House of Suprises“. Na događaju su putem zabavnog filma predstavljene mogućnosti povezanog ekosustava kojeg čine hladnjaci, televizori, soundbarovi, preklopni pametni telefoni, ali i pametni usisavači te ormari koji samostalno suše i dezinficiraju odjeću. U šarenoj „kući iznenađenja“ obilazilo se šest različitih prostorija demonstrirajući načine na koje Samsung integrirani ekosustav uređaja omogućuje cijeloj obitelji da otkrije svoju unutarnju kreativnost i strast. Osim mogućnosti ekosustava, detaljno su prikazane i nove unaprijeđene značajke postojećih uređaja.

Nadalje, dnevni boravak s The Premiere laserskim projektorom i Q800 Soundbar tehnologijom postaje pravo kućno kino, dok Samsung Odyssey Neo G9 računalni monitor osigurava potpuni gejming doživljaj za uživanje u omiljenim videoigrama. Sjajnom Samsung Neo QLED televizoru i Q950 Soundbaru pridružuju se i lifestyle televizori The Serif i The Frame s jedinstvenim personaliziranim okvirima zbog kojih uistinu izgleda kao remek-djelo na zidu. Tu je i najnoviji Samsung Galaxy Z Flip3 5G očaravajućeg dizajna koji stane i u svaki džep, zadržavajući moćne funkcije.