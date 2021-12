Samsung predstavio Galaxy Tab A8

Najnoviji Galaxy Tab A Serije donosi veći zaslon, povećanu snagu i bolje performanse

Samsung je službeno predstavio novi Galaxy Tab A8, tablet dizajniran za učenje, zabavu i povezivanje.

Uređaj dolazi sa novim 10.5 inčnim zaslonom u omjeru 16:10, a zvučnici podržavaju standard Dolby Atmos. Kompanija je dodala aplikaciju Samsung TV Plus koja nudi oko 200 besplatnih kanala, a uređaj dolazi i sa dva mjeseca YouTube Premium licence.

CPU i GPU kapaciteti novog Galaxy Tab A8 povećani su za 10% kako bi osigurali brži i fluidniji rad bez frustrirajućeg zastajkivanja. Uz to, Galaxy Tab A8 nudi nekoliko dostupnih veličina pohrane podataka pa korisnici mogu izabrati verziju od 32GB i 64GB prostora, uz mogućnost korištenja microSD kartice do 1 TB memorije. Galaxy Tab A8 biti će dostupan s 3GB memorije, dok se baterija od 7,040 mAh s brzim-punjenjem do 15W omogućava brzo punjenje.

Galaxy Tab A8 nudi i mogućnosti roditeljskog nadzora da se djeci pruži stimulativno okruženje za učenje od kuće, ali i izvan nje. Korisnici mogu u trenu pristupiti sveobuhvatnoj snimci korištenja uređaja i njegove aktivnosti na jednom mjestu i odrediti ciljanu količinu korištenja uređaja te ju potom pratiti kroz tjedan.