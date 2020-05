Jedna od najpouzdanijih mjera za ispunjeno slobodno vrijeme je svakako gejming, u čiji se čarobni svijet virtualnih likova, izazova pa i adrenalina možemo upustiti samostalno ili u društvu s bližnjima i prijateljima

No dobro, gejming je super, ali što igrati?

Naravno, kao i u svijetu biranja filmova, čak i pravim gejmerima ponekad je teško odabrati dobar naslov, pogotovo na novoj platformi kao što su mobiteli. Za sve koji tek ulaze u gejming, dobra vijest je da postoje brojne igre različitih žanrova za različite ukuse koje nude vrhunsko iskustvo!

Ako želite iskusiti osjećaj preživljavanja, a u isto vrijeme i dobru FPS borbu sličnu PUBG-u, jedna od igara koja je trenutno u trendu je definitivno Garena Free Fire. Svakih deset minuta igrač će se pronaći na pustom otoku gdje se bori s 49 ostalih igrača, a za to je potrebno istražiti mapu, kamuflirati se u okolišu, ali i razvijati svoje vještine u bitci protiv drugih igrača.

Za one koji preferiraju krimiće i detektivske priče, tu je The House of Da Vinci 2, najpopularnija igra takve vrste na Android Play Store. Inspirirana Da Vincijevim kodom, igrač pronalazi skrivene objekte, istražuje ormare i police, ali i otključava nove prostorije s pričama kako bi dalje napredovao u igri.

Također, mobiteli su poznati po tome da nude zabavno iskustvo i adrenalin putem igara utrkivanja. Tako se i nezaboravni Need for Speed može naći i na vašem popisu, gdje u 2020. možete proživjeti sve lijepe trenutke koje ste kao djeca imali prilikom druženja kod prijatelja kada ste „nabrijavali“ svoj auto. Upalite motore i prisjetite se svog djetinjstva u krugu najbližih, dok utrke s prijateljima moguće je ponoviti kroz online multiplayer!

Za kraj, kao poseban naslov izdvojili bi i Old Man's Journey, čiju kvalitetu potvrđuje i 15 međunarodnih nagrada iz različitih kategorija. Ova originalna igra prati priču usamljenog starca koji je odlučio promijeniti svoju dnevnu rutinu te je krenuo u pustolovine u kojima se upoznaju nova prijateljstva, razrješavaju misteriji, ali i izazovi na putovanju. Igru preporučujemo svima koji žele isprobati nešto novo, pogotovo onima kojima je potreban uvod u gejming svijet i sve njegove čari.