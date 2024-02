SAD se vraća na Mjesec nakon 50 godina: 'Odisej' bi trebao sletjeti prije ponoći

Ako sve prođe po planu, tvrtka Intuitive Machines će svoj šesterokutni robot Odysseus polagano spustiti u blizini Mjesečevog južnog pola, u 23 sata i 30 minuta po hrvatskom vremenu.

Kontrolori leta trebali bi potvrditi slijetanje oko 15 sekundi nakon što se ono dogodi, a događaj će se prenositi uživo putem internetske stranice tvrtke. Odysseus će uoči slijetanja izbaciti vanjsku kameru koja će 'uloviti' posljednje sekunde njegovog spuštanja.

Pokušaj druge američke tvrtke da to učini prošli mjesec završio je neuspješno, što je privatnim tvrtkama otežalo dokazivanje da mogu ponoviti ono što je NASA učinila svojom zadnjom misijom na mjesec, Apollo 17, 1972. godine.

Scott Pace, direktor Space Policy Institutea na sveučilištu George Washington, rekao je agenciji France Presse da SAD ponovno jača svoje kapacitete za istraživanje Mjeseca, nakon nekoliko pola stoljeća stanke. 'Ljudi se često pitaju - 'ako smo to učinili u prošlosti, zašto ne možemo i sada?' ' kazao je Pace, bivši član Nacionalnog svemirskog vijeća.

'Svaka generacija to mora iznova naučiti', dodao je. 'Imate prednost, razumijete tehnologiju, probleme i drugo. No, to je sve u knjigama. To nije iskustvo letenja koje imate u malom prstu'.