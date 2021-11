Ruske serije i filmovi u Hrvatskoj; kreće novi streaming servis Start - evo detalja

Najbrže rastući streaming-servis u Rusiji, START, najavljuje početnu fazu lansiranja platforme prilagođene hrvatskom tržištu, kao i prvi val ekskluzivnih sadržaja – ruskih filmova i serija s hrvatskim i engleskim prijevodima

U početnoj fazi lansiranja platforme u regiji START nudi originalne serije, uključujući dramu o elitnom moskovskom svijetu novca, seksa i moći s preko 65 milijuna pregleda na platformi START, Sponzoruše, originalnu novu vampirsku dramediju Vampiri iz nedođije, nagrađivanu dramu Oluja, avanturističku seriju o prijateljstvu Osobno Kaha: Ženidba, sportsku komediju Fitness, dvije sezone obiteljske dramedije Rat obitelji, sportsku dramu Izvan igre, dokumentarnu miniseriju koja obrađuje temu zlostavljanja Dosta!, miniseriju temeljenu na hit-drami Теkst, komedije Kuhinja, Lapsi, Zona nelagode, Posljednji iz roda Magikjan, Ukratko.

Neki od filmova bit će komedija o prijateljstvu Glavom i bradom Kakha, zatim O čemu razgovaraju muškarci, Povratak, Super Bobrovi, Super Bobrovi. Narodni osvetnici, Collector, Tvornica, Progonstvo, Dan izbora, Dan izbora 2, Dan radija, Velika poezija, Trijezni vozač, Теkst, Tobol, Girlfriend for Rent, Groom, Breakfast at Dad's, Wonderland, No Borders, All at Once, And Here's What's Happening to Me, Twain, Lottery i poznatu franšizu Kuhinja u Parizu.

Originalni projekti STARTA istovremeno će biti globalno premijerno prikazivani na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku, počevši od serije koja predstavlja mješavinu drame i komedije Kvartet I (od kreatora komedija Dan izbora, Dan radija, O čemu razgovaraju muškarci, O čemu još razgovaraju muškarci), Borenjka to nema u sebi, koja prati uznemirenog filmskog redatelja koji se nakon snimanja novog filma povlači u svoja sjećanja i brige.



Do kraja 2021. još dva originalna ostvarenja bit će premijerno prikazana, a riječ je o novoj komediji o tri žene koje nakon smrti oca nasljeđuju seoski autoservis – Sestre — kao i serija KrisTina, o infantilnoj djevojčici Kris koja živi dosadnim životom i jednog dana upoznaje savršenu verziju sebe — Tinu. Ovi projekti istovremeno će biti premijerno prikazani i na drugim jezicima.



Platforma će biti dostupna u web-varijanti (start.film), na Androidovim i Appleovim pametnim telefonima i tabletima, Samsungovim i LG pametnim televizorima, a do kraja 2021. i na Android TV-u, po cijeni od 39 kuna mjesečno (4,99 eura) uz besplatan probni period od sedam dana.