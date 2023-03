Rusi rade na svom smartfonu s Androidom: Evo zašto to neće biti baš jednostavno

Rusija želi izraditi svoj nacionalni operativni sustav i zamijeniti 85 posto inozemnog softvera domaćim. Prepreke s kojima se pritom susreće nisu male

Od početka invazije na Ukrajinu Rusija je suočena s egzodusom tehnoloških tvrtki i usluga.

U međuvremenu je udvostručila napore usmjerene postizanju tehnološke samodostatnosti, što uključuje izradu novog smartfona s operativnim sustavom Android.

Taj uređaj, koji još nema službeni naziv, izradit će u tvrtki National Computer Corporation (NCC), jednoj od najvećih ruskih IT kompanija.

Cilj je ambiciozan: prodati sto tisuća pametnih telefona i tableta do kraja ove godine. Kako bi to ostvarili, namjeravaju uložiti 132,9 milijuna američkih dolara i preuzeti deset posto ruskog tržišta do 2026. godine.