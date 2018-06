Robotski vozači preuzet će naše poslove, no ne prije 2040.

Premda iz dana u dan sve više čitamo i slušamo o dolasku vozila koja ne trebaju vozače, stručnjaci tvrde da ćemo se do dolaska potpuno robotiziranog prometa morati strpiti još barem dvadeset godina

'Dramatične' promjene

Najveće promjene trebale bi nastupiti tek za nekoliko desetljeća. Izvješće sagledava raspon scenarija koji mogu slijediti uvođenje autonomnih vozila, no čak i ona 'brza verzija' ne vidi preveliki porast nezaposlenosti u SAD-u. Pad zaposlenosti bit će zanemariv (0.06 do 0.13 posto), sve do sredine 2040-ih ili čak 2050-ih kada će puno bolja automatizacija stići na ulice. Do tog će trenutka velika većina vozača kamiona današnjice tako i onako prestati raditi. Naglašavamo da je trenutna prosječna dob vozača kamiona u SAD-u 55 godina starosti.