Rimac otkrio koliko je Nevera dosad prodao: 'Zasad nije ispunila očekivanja'

Usporedio je aktualan trend kod kupaca hiperautomobila s ljubavlju imućnih pojedinaca prema skupim analognim satovima koji se prodaju daleko više od običnih digitalnih pametnih satova, unatoč tome što tradicionalni satovi tehnološki mogu mnogo manje, piše Carscoops. 'Apple Watch može učiniti sve bolje i može raditi još 1000 stvari, puno je precizniji, može mjeriti vaše otkucaje srca i slično, ali nitko ne bi platio 200.000 dolara za Apple Watch.'

I baš kao što potražnja za skupim satovima klasične tehnologije ne pokazuje znakove usporavanja, ili da ju je prestigla strast za digitalnim alternativama, Mate Rimac ne vidi da će se potražnja za električnim hiperautomobilima rasti, pa tako vjerojatno Nevera nikad neće dobiti nasljednika.

Rimac, koji je ujedno i šef joint venture kompanije Bugatti Rimac, kazao je i kako se u Rimcu bave 'onim što je u to vrijeme najuzbudljivije', a to bi potencijalno moglo uključivati pogonska goriva poput prirodnog plina, vodika ili čak dizela, o čemu smo već pisali.

Tako će nasljednika Bugattija Chirona, kojeg ćemo upoznati uskoro, pogoniti hibridni pogon s novim benzinskim V16 motorom, a ne samo baterije, jer kupci u toj klasi to jednostavno žele. No to nije jedino što se događa oko kompanije Rimac - uskoro će biti predstavljen i robotaksi, a nedavno je potpisan i ugovor s BMW Grupom za isporuku baterijskih paketa za sljedeću generaciju električnih vozila iz pogona u Kerestincu.