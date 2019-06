Rasturite izradu prezentacije uz ovaj koristan alat iz Googlea

Google Slides je pandan Microsoftovom Powerpointu, a alati koje sadrži dovoljni su za izradu oku ugodinih prezentacija. Evo kako ga možete koristiti

Google Slides je Googleov besplatni kolaborativni program za izradu prezentacija koji, ako niste vični Microsoftu, može poredstavljati vrlo moćnu altrenativu. Niste u cijelosti sigurni kako ga koristiti? Ne brinite.

Kako započeti rad u Google Slidesima?

Ako ste u Google Driveu, prvo kliknite na New > Google Slides > From a template kako biste počeli raditi na dokumentu temeljenom na špranci. Naravno, nitko vas ne spriječava da pokrenete prazni dokument, no za svrhu ovog vodiča držat ćemo se prethodno definiranog dizajna.

Uglavnom, nakon što ste kliknuli na izbor šprance, vidjet ćete galeriju špranci. Google grupira šprance prema njihovoj namjeni, a mi ćemo za ovaj vodič koristiti General presentatnion, odnosno općenitu prezentaciju.