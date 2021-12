Put prema još većem bogatstvu: Starlink bi Musku mogao zaraditi milijarde

Postoji jako dobar razlog za to što svatko pokušava ući u biznis satelitskog interneta. SpaceX-ov Starlink Muskova je karta prema dodatnim milijardama dolara, no pitanje je - kako sve to planira izvesti

Starlink je prošlog tjedna u svemir lansirao još 48 satelita koji će, uz pomoć ostalih nekoliko tisuća letjelica svoje vrste, Elonu Musku u džep strpati milijarde dolara. Starlinkov zadatak je, podsjetimo, dovođenje interneta širokog pojasa u ruralne krajeve, mjesta koja su nerijetko s jako slabim internetom ili bez njega, a to će postići lansiranjem konstelacija internetskih satelita pomoću raketa SpaceX-a. Riječ je o simbiozi već postojećeg Muskova poslovanja, odnosno komercijalnih letova u svemir, sada uz ideju lansiranja tisuća malih satelita u nižu orbitu. Ti će sateliti učiniti rakete rentabilnima te potaknuti daljnji razvoj tehnologija za njihovu izradu i rad.

Lansiranje raketa ključni je SpaceX-ov način na koji 'uposliti' suradnju s NASA-om, a koja je već dugo vremena u svemiru, prvenstveno zbog Međunarodne svemirske postaje (ISS). 'Već 20 godina imamo kontinuiranu ljudsku prisutnost u nižoj orbiti, no stvar je u tome što ISS-u prolazi rok trajanja', rekao je Phil McAlister, voditelj komercijalnih letova u NASA-i. 'Prije neminovnog kraja želimo omogućiti stvaranje komercijalnih destinacija - svemirskih stanica u nižoj orbiti, u kojima ćemo nastaviti istraživanja što ih predvode ljudi', kaže.