Produkcija i sadržaji nadoknadili manjak networkinga

Konferencija je donijela više od 60 predavanja, 2 keynotea i 8 panel diskusija, na kojima se razgovaralo o sigurnosti, alatima za kolaboraciju, umjetnoj inteligenciji i DevOpsu, ali i o temama koje su važne za poduzetnike, kao što su omogućavanje boljeg okruženja za poslovanje u Hrvatskoj te ulaganje u startupe

WinDays Keynote donio je duel Rafala Lukawieckog (Project Boticelli) i Stevena Van Belleghema (Nexxworks) koji su, uz moderatora Dragana Petrica (Bug) debatirali o kontroverznim tehnološkim temama, od umjetne inteligencije do društvenih mreža i digitalnih sloboda u državama koje provode strogi nadzor. Složili su se da je stigla era umjetne inteligencije, koja će, uz puno toga dobrog što će nam donijeti, imati i neke negativne posljedice. Zalijenit će nas jer puno poslova koje smo obavljali više nećemo morati raditi, niti brinuti neke brige jer će to strojevi raditi za nas. Umjetna inteligencija je u ranoj fazi, no po Van Belleghemu u poslovnom okruženju već sad ima puno korisnih primjena, a kombinacija AI-a i IOT-a može stvoriti mnoge kombinacije koje mogu dramatično promijeniti naš život onako kako su to učinili pametni telefoni. Lukawiecki smatra da danas imamo puno primjera „umjetne gluposti“, što je ilustrirao na primjeru autonomnih vozila koja rade greške koje ljudi ne bi napravili.

Po pitanju korisnosti i smisla postojanja društvenih mreža imaju dijametralno suprotne stavove: dok Lukawiecki svima savjetuje da ne koriste Facebook jer smatra da je neetičan i netransparentan, Van Belleghem preporučuje svima da nastave koristiti Facebook i Instagram – većini ljudi te mreže služe za zabavu, a za poslovanje su neophodne jer poslovni sustavi moraju biti tamo gdje su i njihovi korisnici. Složio se da Facebook treba poraditi na transparentnosti, a obojica su pohvalili veću transparentnost LinkedIna prema korisnicima. Vjeruju da nas roboti neće nadvladati niti uzeti naše poslove te smatraju da će roboti, štoviše, generirati nove poslove, a za ljude je bitno da steknu nove tehničke vještine. U svijetu umjetne inteligencije sve važnije će postajati i ljudske vještine, poput kreativnosti, empatije i strasti.

Tijekom panela Show me the money moderator Dragan Petric sa sugovornicima Nikolom Dujmovićem (Span), Lukom Abrusom (Five), Majom Brkljačić (AlgebraLab), Draženom Oreščaninom (Poslovna inteligencija) i Vedranom Blagusom(SVC Partners) razgovarao je o investiranju u startupe u Hrvatskoj. Zaključili su da je startup scena kod nas u zadnje vrijeme dosta živnula - postoji akumulacija novca u IT sektoru koji je spreman za ulaganje u nove projekte pa će se slučajevi poput Nanobita i Infobipa sve češće događati. Sve je više ulaganja u razne inkubatore, a velike tvrtke i same pokreću vlastite inkubatore kako bi stvorile bazen novih talenata.