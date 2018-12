Pripremite teleskope, sjajni komet približava se Zemlji. Treba li zbog toga dizati paniku?

Kad je otkriven, kometu 46P Wirtanen trebalo je 6,7 godina da napravi krug oko Jupitera, a sad mu se vrijeme skratilo na samo 5,5 godina. Dakle...

Kad se već razbacujemo brojkama, recimo da će to biti dvadeseti najbliži prolazak nekog kometa od Zemlje još od 9. stoljeća i deseti najbliži od 1950. Najmanja udaljenost između 46P-a i Zemlje iznosit će točno 11.586.350 kilometara. Nepuna četiri dana ranije komet će biti najbliži Suncu - na 187 milijuna kilometara.

Početkom prosinca komet se kretao između Kita i Eridana, zviježđa koja su početkom zime vidljiva na sjevernoj polutci. Do Nove godine ući će u konstelaciju Risa. Riječ je o slabo vidljivoj grupi zvijezda koja svoje ime zahvaljuje činjenici da vam trebaju risove oči kako biste ih vidjeli na zvjezdanom nebu. Uvečer 15. prosinca proći će između zvjezdanih skupova Hijada i Plejada.

Kakve su šanse da ga vidimo

Hoće li biti vidljiv sa Zemlje? Centar za male planete pri Smithsonianovom astrofizikalnom opservatoriju predviđa magnitudu 8, a japanski stručnjak za komete Seiichi Yoshida predviđa da će vidljivost biti puno jasnija i da će 16. prosinca iznositi +3.

No što to zapravo znači i hoće li se komet moći vidjeti dalekozorom ili barem teleskopom? Sve ovisi o mjestu s kojeg ćete promatrati nebo. S mjesta zahvaćenih svjetlosnim zagađenjem teško da ćete ga moći spaziti, zapravo je to nemoguće. Bit će to velik izazov čak i za one koji se nađu u pustoši, a noć bude bez oblačka. Prolazit će pod kutom, biti nejasan, gotovo poput duha. No oni koji znaju što traže, neće ni tragati za jasno ocrtanim tijelom, već nečim što isijava zelenu svjetlost relativno širokim područjem. Oni koji ga uhvate teleskopom mogli bi vidjeti nešto nalik okruglom oblaku, poput Mjeseca, ali svjetlijeg i gušćeg prema sredini.