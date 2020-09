Priključi se globalnoj kampanji What Do We Do Next i osvoji iPhone 11

bonbon se nedavno pridruži globalnom pokretu What We Do Next s ciljem isticanja uloge Generacije Z u tehnološkom napretku. Kroz lokalnu kampanju i stvarne priče mladih, bonbon je dao veliku podršku i glas generaciji koja pomoću tehnologije stvara, dijeli i doprinosi tome da svijet učini boljim, počevši od brige za klimatske promjene preko zagovaranja jednakosti, do cyber sigurnosti.

Do sada su se ovoj bonbonovoj kampanji pridružili mnogi mladi i inspirativni pripadnici Generacije Z, poput osnivača start-upa Filipa Herciga, aktivistice i glumice Ana Marije Štefanac, make-up artista Marka Jerčića i mnogih drugih, koji su svojim primjerom pokazali kako Generacija Z nije samo opsjednuta zaslonom mobitela, već i da ima snažan glas, jasan stav i želju angažirati se oko za društvo važnih pitanja. Ovu priču s ciljem širenja digitalnog optimizma na globalnoj razini pokrenula je Deutsche Telekom Grupa u suradnji s peterostrukom dobitnicom nagrade Grammy, Billie Eilish, koja je po ovom pitanju bila iznimno aktivna na društvenim mrežama. U sklopu kampanje bonbon je pokrenuo i natječaj koji nudi priliku za osvajanje vrijednih nagrada. Pravila su jednostavna, potrebno je pridružiti se #WHATWEDONEXT face filter challengeu na linku u opisu bonbonovog Instagram profila. Nakon toga treba izabrati ikonicu jednog od ambasadora pokreta i snimiti story o izazovu i rješavanju izazova videom, fotkom ili tekstom te objaviti story. Pritom ne zaboravite kako profil treba biti javan. U svojim odgovorima na zadatak potrebno je označiti @mojbonbon i staviti #WHATWEDONEXT kako bi se prijave mogle repostati i spremati u poseban Instagram highlight. Tri najkreativnije prijave bit će nagrađene, pri čemu je glavna nagrada iPhone 11, a za drugo i treće mjesto JBG GO 2 zvučnik. Natječaj traje do 23. rujna do 23:59 sati, a odluku o pobjedniku donijet će stručni žiri koji će rezultate objaviti 24. rujna na bonbon službenom Instagram profilu.