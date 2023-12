Prijeti svjetska kriza pitke vode, a generativni AI modeli rade još veću štetu

Ren i njegovi kolege otkrili su da ChatGPT 'guta' 500 mililitara vode za svakih 10 do 50 upita, ovisno o tome kada i gdje je postavljen. Stotine milijuna korisnika koji mjesečno postavljaju pitanja popularnom chatbotu ilustriraju koliko 'žedni' modeli umjetne inteligencije mogu biti.

Tehnički divovi, uključujući Microsoft i Google u vlasništvu Alphabeta, nedavno su izvijestili o značajnom porastu potrošnje vode. Istraživači smatraju da je jedan od glavnih krivaca za to utrka za iskorištavanjem sljedećeg vala umjetne inteligencije.

Autori studije upozorili su da bi, ako se ne pozabavimo sve većim vodenim otiskom umjetne inteligencije, to pitanje moglo postati glavna prepreka društveno odgovornoj i održivoj upotrebi umjetne inteligencije u budućnosti.

'Općenito, javnost se sve više upoznaje i postaje svjesna tog pitanja. Kad ljudi shvate da im velika tehnologija oduzima te resurse i da istovremeno oni ne dobivaju dovoljno vode, to se nikome neće svidjeti', rekao je Ren. 'Mislim da ćemo u nadolazećim godinama svjedočiti sve većim sukobima oko korištenja vode, tako da će se kompanije morati pobrinuti za ovu vrstu rizika', dodao je.

‘Skriveni trošak’

Podatkovni centri dio su žile kucavice Big Techa i potrebno je mnogo vode da bi poslužitelji gladni energije nastavili raditi. Ti podatkovni centri veličine skladišta generiraju ne samo najveći postotak potrošnje vode Mete, već i lavovski udio potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova.

U srpnju su prosvjednici izašli na ulice glavnog grada Urugvaja kako bi se suprotstavili Googleovom planu da izgradi podatkovni centar. Prijedlogom se nastojalo koristiti goleme količine vode u periodu u kojem je ta južnoamerička zemlja patila od najgore suše u 74 godine.

Google je navodno u to vrijeme rekao da je projekt još uvijek bio u fazi istraživanja i naglasio da im je održivost u središtu planova. U najnovijem Microsoftovu izvješću o održivosti okoliša piše da im je globalna potrošnja vode porasla za više od trećine od 2021. do 2022., popevši se na gotovo 1,7 milijardi galona. To znači da bi Microsoftova godišnja potrošnja vode bila dovoljna za punjenje više od 2500 olimpijskih bazena.

U međuvremenu, ukupna potrošnja vode u podatkovnim centrima i uredima Googlea iznosila je 5,6 milijardi galona u 2022., što je povećanje od 21 posto u odnosu na prethodnu godinu. Obje tvrtke rade na smanjenju svog vodenog otiska, s ciljem da napune više vode nego što potroše.

Primjetno je, međutim, to da su njihove najnovije brojke o potrošnji vode objavljene prije lansiranja njihovih konkurenata ChatGPT-ju. Računalna snaga potrebna za pokretanje Microsoftovog Bing Chata i Googleova Barda mogla bi značiti znatno više razine korištenja vode u nadolazećim mjesecima.

'S umjetnom inteligencijom vidimo klasični problem kao i s tehnologijom općenito - uz povećanje učinkovitosti imate korištenje više energije i više resursa', rekla je Somya Joshi iz Štokholmskog instituta za okoliš.

'Kada je riječ o vodi, vidimo eksponencijalni porast upotrebe samo za hlađenje nekih od potrebnih strojeva, kao što su teški računalni poslužitelji i modeli velikih jezika, koji koriste sve veće količine podataka', rekao je Joshi za CNBC tijekom samita o klimi COP28 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

'Dakle, s jedne strane, tvrtke obećavaju svojim kupcima učinkovitije modele, ali to dolazi sa skrivenim troškom kada je riječ o energiji, ugljiku i vodi', dodala je.

Kako tehnološke tvrtke smanjuju svoj otisak vode?

Glasnogovornik Microsofta rekao je za CNBC da tvrtka ulaže u istraživanje za mjerenje potrošnje energije i vode te utjecaja umjetne inteligencije na ugljik, a istovremeno radi na načinima na koje velike sustave učiniti učinkovitijima.

'AI će biti moćan alat za unaprjeđenje održivih rješenja, ali potrebna nam je velika opskrba čistom energijom na globalnoj razini za pokretanje ove nove tehnologije, koja ima povećane zahtjeve za potrošnjom', rekao je glasnogovornik Microsofta.

'Nastavit ćemo pratiti naše emisije i ubrzati napredak dok povećavamo upotrebu čiste energije za napajanje podatkovnih centara, kupnju obnovljive energije i druge napore da ispunimo naše ciljeve vezane uz održivost', dodali su.

Zasebno, glasnogovornik Googlea rekao je za CNBC da istraživanje pokazuje kako, iako je potražnja za AI računalstvom dramatično porasla, energija potrebna za pokretanje ove tehnologije raste 'mnogo sporije nego što su predviđale mnoge prognoze'.

'Koristimo provjerene prakse kako bismo u velikoj mjeri smanjili ugljični otisak radnih opterećenja; ovi principi mogu smanjiti energiju uvježbavanja modela do 100 puta i emisije do 1000 puta', rekao je glasnogovornik.

'Googleovi podatkovni centri dizajnirani su i izgrađeni tako da se poveća učinkovitost. U usporedbi s prije pet godina, Google sada isporučuje oko pet puta više računalne snage s istom količinom električne energije', nastavili su.

'Kako bi podržao sljedeću generaciju napretka u umjetnoj inteligenciji, naše najnovije superračunalo TPU v4 dokazano je jedno od najbržih, najučinkovitijih i najodrživijih infrastrukturnih čvorišta strojnog učenja na svijetu', ustvrdio je.