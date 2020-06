Prijeti nam scenarij s kraja ledenog doba kad se na Antarktici led povlačio 50 metara dnevno

U studiji istraživačkog instituta Scott Polar proučavani su uzorci s grebena s morskog dna oko Antarktike da bi se izračunalo kolikom se briznom led povlačio prije otprilike 12.000 godina, u vrijeme posljednjega ledenog doba na Zemlji

Stabilan ledenjak će se podići i spustiti na isto mjesto. No ledenjak koji stalno gubi led, najprije će se, svaki put u vrijeme plime i oseke sasvim malo povući. Posljedica toga je obrazac linija koje nastaju morskome dnu, ukazujući na to kako se led s vremenom pomicao.

Pod pretpostavkom da se proces uistinu odvijao na takav način, obrazac upućuje na to da se led na ovome području svakodnevno povlačio i za 40 do 50 metara. Tijekom cijele godine to bi iznosilo više od 10 kilometara.

Dowdeswell vjeruje da bi današnje okolnosti mogle nalikovati onomu što se događalo na kraju posljednjega ledenog doba.