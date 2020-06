Preporuke na prodaju: Za 50 dolara lakše do posla u Googleu, Facebooku....

Nova web stranica Rooftop Slushie pored preporuka za 'pojačavanje' životopisa nudi i uslugu pomoću koje zaposlenici u tehnološkim kompanijama mogu prodavati preporuke za posao po cijenama manjima od 50 dolara. Najpopularnije kompanije su, očekivano, Facebook, Google i Amazon

Ako nemate preporuku, a želite se zaposliti u nekoj većoj tehnološkoj kompaniji u SAD-u, šanse za uspjeh su prilično male. Ako netko jamči za vas, puno su veće šanse da ćete dobiti priliku osvojiti radno mjesto.

Rooftop Slushie je web stranica na kojoj kandidati mogu tražiti preporuke - i kupiti ih po cijenama od 20 do 50 dolara. Ovaj neobični portal aktivan je od 2019. te je do danas zabilježio preko 11.000 uspješnih transakcija. One Zero izvještava da se iza stranice nalaze tvorci Blinda, anonimne web stranice za čavrljanje namjenjene tehnološkim radnicima koji žele s drugima prigovarati na situaciju u industriji ili na njihovom radnom mjestu.