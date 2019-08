Poznati hrvatski fotograf otkriva kako mobitelom snimiti savršenu noćnu fotografiju

Domagoj Sever, poznati hrvatski bloger i profesionalni fotograf svoju je skupu i tešku opremu gotovo u potpunosti zamijenio Huaweijem P30 Pro. Također, odlučio je otkriti tajnu svog uspjeha i sa svim zaljubeljnicima u fotografiju podijeliti neke savjete za savršeno noćno fotografiranje

Većina modernih pametnih telefona posjeduje napredne kamere, zanimljive načine fotografiranja i razne aplikacije za uređivanje fotografija, zahvaljujući kojima dnevne slike mogu izgledati kao da su snimljene profesionalnom opremom. No, noćne slike ne karakterizira jednaka kvaliteta. Fotografije su često tamne i nejasne pa čak ni savršeno uhvaćeni trenutak ne izgleda tako dobro kao što smo očekivali. Međutim samo jedan pametni telefon stvara najbolje noćne fotografije, a to je Huaweijev P30 Pro.

“Stativ je kod noćne fotografije uvijek izvrsna ideja jer što je mobitel mirniji to će fotografija jamačno ispadati bolja. Kako samo rijetki sa sobom uvijek nose stativ, predlažem da kod noćnog fotografiranja mobitel stavite na neku čvrstu podlogu, a zatim pronađite opciju ‘mjerač vremena’ u postavkama, postavite željeno vrijeme i mobitel će snimiti savršenu fotografiju po isteku određenog broja sekundi. Postoji još jedno rješenje, a to je glasovna naredba. Recimo, Huawei P30 Pro će snimiti fotografiju svaki put kad procesuira riječ ‘cheese’. Naravno tu opciju trebate aktivirati u postavkama kamere ukoliko se njome želite služiti.”

Vježba, vježba i još malo vježbe

“Noćno fotografiranje nije lagano i za dobru fotografiju potrebna je praksa i solidno iskustvo, a koje se stječe isključivo treningom i vlastitim eksperimentiranjem. Isprobajte što više kadrova, proučavajte postavke i to pokušavajte toliko dugo dok ne budete u potpunosti zadovoljni”.

Glasujte za najbolje fotografije na Huawei InFocus natječaju

Uz kontinuirani razvoj svojih uređaja i potragu za vrhunskim iskustvom snimanja fotografija, Huawei je nedavno odao počast ljubiteljima fotografiranja i obećavajućih talenata kroz Huawei InFocus natječaj 2019. Natječaj se sastojao šest kategorija, uključujući pet kategorija koje su se odnosile na fotografiju: #Emotion Tag, Hello, Life!, Faces, Going the Distance, Storyboard dok je jedna kategorija posvećena video formatu: Life Now.

InFocus bio je namijenjen svim Huawei korisnicima koji su bili slobodni poslati svoje radove u jednoj od kategorija putem internetske stranice natječaja.