Pitali smo domaće stručnjake: Može li bojkot oglašivača baciti Facebook na koljena?

Iako se najveća društvena mreža još nije susrela s krizom ovih razmjera, povlačenje najvećih oglašivača ne bi je trebalo destabilizirati. Stručnjaci za tportal otkrivaju i zašto

Većinu bojkota organizirala je skupina Stop Hate for Profit, a koja koordinira djelovanje više drugih skupina, među kojima su Anti-Defamation League i NAACP. U tome ih podržava niz političara te drugih poznatih i javnih osoba, među kojima su britanski princ Harry i njegova supruga Meghan , a navodno i dio Facebookovih zaposlenika koristi priliku kako bi iznutra pogurali promjene.

Ali postoje milijuni malih oglašivača koji, uvjerena je, sasvim sigurno neće odustati, barem ne u većoj mjeri, od oglašavanja na Facebooku. Također, ukazuje na to da korisnici nisu, u znak podrške svojim omiljenim brendovima i tvrtkama, počeli masovno napuštati Facebook, Instagram ili WhatsApp.

U Facebooku su pristali na to da reviziju njihova pristupa problemu govora mržnje obavi Media Rating Council, a više je direktora kompanije javno istupilo nastojeći primiriti oglašivače i uvjeriti ih da marljivo rade na rješenju problema.

'Ako se predviđeni budžeti za oglašavanje na Facebooku i Instagramu samo povuku, a ne prebace na druge kanale digitalnog oglašavanja, čini mi se da će najviše patiti industrija digitalnog oglašavanja.

Ako se ti budžeti budu raspoređivali, mogli bi profitirati medijski portali koji su početkom pandemije doživjeli osjetan pad u oglašavanju te Google, jer bi bilo logično preusmjeriti dio budžeta u oglašavanje na ovoj platformi', prognozirala je Vukasović.

Ovo je, smatra, i prilika malim tvrtkama da napokon dobiju svoj prostor na News Feedu korisnika, inače zakrčenom oglasima velikih tvrtki koje imaju milijunske budžete za oglašavanje, a time i prvenstvo u prikazivanju.

'Ako njih nema, napokon će oni koji nemaju milijune za oglašavanje moći doći do svoje publike za vjerojatno manju cijenu po kliku od one koju su plaćali do sada', istaknula je Vukasović.

Facebook svakako treba bolje posložiti svoje algoritme u borbi protiv govora mržnje i lažnih vijesti, uvjerena je. 'To nije samo Facebookov problem, već općenito u svijetu online, u kojem svatko može dobiti svojih pet minuta slave i objaviti što god poželi.

U tu se bitku trebaju uključiti i sami korisnici tako što će prijavljivati svaki takav sadržaj kada naiđu na njega', zaključila je Vukasović.

Oglašivači će se vratiti

Iva Bolta, direktorica digitalne strategije i kreative u tvrtki Bruketa&Žinić&Grey, ne vjeruje da će bojkot ostaviti značajne posljedice jer Facebook puno ulaže u razvoj novih poslovnih modela i monetizaciju drugih funkcionalnosti platforme.