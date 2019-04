Trebate još jedan Googleov korisnički račun na vašem Androidu? Evo kako ćete ga dodati

Objasnit ćemo vam kako ukloniti i zamijeniti postojeći korisnički račun pri Googleu s uređaja s operativnim sustavom Android, kao i kako dodati više takvih korisničkih računa na jedan uređaj

Većina ljudi dodat će svoj glavni korisnički račun pri Googleu na pametni telefon ili tablet računalo s Androidom tijekom prvog postavljanja uređaja. No, znate li kako to uopće ne morate napraviti? Ako vas ne zanimaju Googleove usluge i aplikacije iz trgovine Play, vaš Android ne mora biti povezan s korisničkim računom pri Googleu.

Moguće je kako ćete otvarati novi korisnički račun zbog, recimo, promjene prezimena ili zato što vam je stari hakiran. To može biti zahtjevan pothvat , naročito ako ste dugogodišnji korisnik Googleovih usluga i platformi. Srećom, jednostavno je dodati više Google ID-ja na jedan uređaj s operativnim sustavom Android. Evo uputa kako ćete to učiniti.

Bez obzira jeste li već dodali Google ID ili niste, postupak dodavanja novih računa je isti:

otvorite izbornik Settings za Android i skrolajte do Accounts

kliknite na + Account i iz popisa odaberite Google

unesite svoju e-mail adresu pri Googleu ili broj telefona, pa kliknite Next

unesite svoju lozinku i kliknite Next

ročitajte uvjete korištenja (Terms of Service) i kliknite na I agree.

U svim Googleovim aplikacijama povezanim s vašim korisničkim računom pri Googleu od sad ćete se moći prebacivati iz jednog računa u drugi tako što ćete kucnuti na sličicu vašeg profila ili sličicu s tri točkice u gornjem desnom kutu pa zatim na trokut okrenut prema dolje uz trenutno odabran korisnički račun.

Primat ćete i obavijesti za oba računa, osim ako ne promijenite početne postavke.

Alternativno, možete dodavati korisničke račune u sklopu Googleovih aplikacija. Primjerice, u aplikaciji Google Photos kucnite na sličicu s tri linije u gornjem desnom kutu, pa zatim na trokut okrenut prema dolje uz vaše korisničko ime i odaberite Add another account.

Aplikacija će od vas zatražiti unos adrese e-pošte ili broja telefona povezanih s vašim Google ID-jem i prihvaćanje uvjeta korištenja. Vaš drugi Google ID bit će dostupan u svim Googleovim aplikacijama na tom uređaju.

Kako ukloniti Google ID s Androida

Najjednostavniji i najbrži način uklanjanja korisničkih računa i svih podataka s pametnog telefona ili tablet računala je povratak na tvorničke postavke. To možete obaviti tako što ćete otvoriti Settings, pa System, Advanced, Reset Options i zatim Erase all data. No, to je prilično drastično rješenje ako namjeravate nastaviti koristiti taj uređaj i ne želite izgubiti sve što imate na njemu.