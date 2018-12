Pere ih paranoja i obolijevaju od PTSP-a: Pogledajte tko uklanja prljavštinu s interneta i koliko je za to plaćen

Svakoga sata s ekrana nestaju tisuće fotografija penisa, vagina, egzotičnih predmeta uguranih u tjelesne otvore, baš kao i poruke neshvatljive mržnje. Nitko na ovom poslu ne ostaje predugo. Svatko ima granicu preko koje ne može prijeći

Posla ima, samo ga treba raditi, rekli bi zlobnici. I doista, svake sekunde svakoga dana Google obradi više od 70.000 upita; na Facebook se postavi 2600 fotografija, na Instagram dodatnih 885, a na YouTubeu se svake sekunde prati više od 76.000 videa. Istovremeno se pošalje osam tisuća tweetova, na Tumbleru ostavi 1500 postova, a na cijelom internetu napravi se više od 65 tisuća gigabajta prometa u sekundi.

Ovo nije stvar za estetsku policiju, ovo je nešto puno gore

Veliki promet znači veliku zaradu, no i veliku opasnost da se u terabajte informacija uvuku i one koje nitko normalan nikad ne bi trebao vidjeti. I ne mislimo pritom na loše odrađene selfije napućenih usana (mada bi ponekad bilo dobro da se i za to organizira kakva estetska policija). Mislimo na onu hardcore pornografiju, seksualnu, političku i moralnu, koja u velikim valovima zapljuskuje internetske servere.

Granice dopuštenog prilično su rastezljive, ali postoje. Prljavštinu treba očistiti, a taj posao netko treba napraviti. Takvi ljudi doista postoje, žive daleko od centrala internetskih kompanija iz Kalifornije i najčešće rade za sitniš. Ne, barem zasad ne govorimo o Hrvatima.