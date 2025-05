'Ovo više nije IT problem': Zašto je kibernetička sigurnost pitanje preživljavanja

Organizator Alert konferencije je tvrtka ASEE Hrvatska , a tim povodom s Viktorom Olujićem , članom Uprave ASEE-a, razgovarali smo o tome koliko su hrvatske organizacije spremne na nove sigurnosne izazove – od implementacije regulative do suočavanja s AI-jem , koji više ne djeluje samo za nas, već i protiv nas.

Ovim prvima DORA i NIS2 donijeli su manju razliku koju trebaju implementirati u svojim procesima te su oni relativno spremni i znaju kako to trebaju napraviti, a potonje tvrtke pokušavaju 10-20 godina razvoja kibernetičkih zaštita i procesa odraditi unutar godine ili dvije, što predstavlja izniman napor ne samo za timove IT-a ili kibernetičke sigurnosti, nego za cijelu organizaciju, jer upravljanje kibernetičkom sigurnošću nije IT zadatak, nego spada u poslovni rizik i zadatak je cijele organizacije.

Vidljiva je velika razlika između tvrtki koje su do sada bile regulirane od određenog nacionalnog regulatora, npr. tvrtke iz financijskog i telekom sektora, i koje su zadnjih desetljeća ulagale u kibernetičku sigurnost, od tvrtki koje nisu imale regulatora i nisu do sada bile primorane ulagati u kibernetičku sigurnost.

Prije četiri, pet godina fokus kompanija bio je na zadovoljenju minimalnih sigurnosnih zaštita, kao što je npr. imati antivirus, firewall i slično, te utvaranje da će navedene komponente biti dovoljna zaštita. S obzirom na porast broja napada tijekom korone, kao i zadnjih godina dosta vidljiv porast korištenja AI alata i općenito alata za automatizaciju napada, danas su organizacije svjesne toga da zaštitu trebaju definirati na cijelom opsegu IT okruženja i raditi planove za upravljanjem rizicima, što uključuje kibernetičku sigurnost.

Koje ste manjkavosti u praksama i (ne)znanju prepoznali kada ste započinjali s Alert konferencijom i koliko su se stvari promijenile do danas? Jesu li tvrtke danas doista svjesne opasnosti i koliko je bitno ulagati u kibernetičku sigurnost i zaštitu?

Koji su najčešći nesporazumi ili pogrešne pretpostavke koje organizacije imaju kad je riječ o usklađivanju s ovom regulativom?

Najčešći nesporazum je da je riječ o 'IT projektu'. Spomenuta regulativa zahtijeva promjene u korporativnom upravljanju, procesima, odgovornostima i edukaciji zaposlenika. To nije projekt koji će odraditi samo jedan tim unutar organizacije, nego zahtijeva suradnju više timova, uključujući timove prava i marketinga. Kolege koji vode takve projekte najvećim izazovom smatraju to što su prepušteni sami sebi, odnosno nemaju sugovornike u ostalim dijelovima organizacije.

Također, često se podcjenjuje potreba za stalnim praćenjem i ažuriranjem IT sustava – jer usklađenost nije status, nego proces.