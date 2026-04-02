Ovo će vas iznenaditi: Znate li što je zajedničko biljkama, gljivama i žabama?

Što biljke, gljive i žabe imaju zajedničko? Ako vam je na pamet pala "zelena boja" u pravu ste, ali ne u ovom slučaju

Naime, pojedini pripadnici sve tri vrste mogu proizvoditi psihodelične supstance. A sad su se znanstvenici malo zaigrali genima i stvorili superbiljku koja je tako postala tvornica prirodnih psihodelika. Kako navode u studiji objavljenoj u časopisu Science Advances, uzeli su gene iz tih organizama koji su odgovorni za stvaranje pet prirodnih psihodelika (psilocina i psilocibina pronađenih u gljivama, DMT-a iz biljaka te bufotenina i 5-metoksi-DMT-a) i unijeli ih u običnu biljku duhana, koja je potom počela proizvoditi tih pet psihodelika istovremeno.

I prije nego što pomislite kako znanstvenici podržavaju drogiranje, cilj im je zapravo plemenit. Znanstvenici sve češće istražuju psihodelike kao potencijalne lijekove za bolesti poput depresije, anksioznosti i PTSPT-a. U tom svjetlu, ova nova biljka mogla bi im pomoći da proizvode psihodelične supstance za daljnja istraživanja. "Naša strategija uspostavila je heterologni biljni sustav za proizvodnju pet istaknutih terapeutski vrijednih spojeva, njihovih derivata i neprirodnih biljnih analoga, čime smo dobili početnu točku za njihovu proizvodnju u biljkama", ističu istraživači sa Weizmannovog Instituta za znanost u Izraelu. Ranije studije pokazale su da triptaminski psihodelici (spojevi koji uključuju psilocin, psilocibin i brojne dimetiltriptaminske spojeve) mogu predstavljati neiskorišten resurs kad je riječ o liječenju mentalnog zdravlja. "Naime, tradicionalno opskrba psihodelicima ovisi o prirodnim proizvođačima, uglavnom biljkama, gljivama i žabi Sonorske pustinje", pišu istraživači i dodaju kako prikupljanje psihodelika iz prirodnih izvora uzrokuje ekološku i etičku zabrinutost zbog ugrožavanja biljaka i životinja u njihovom prirodnom staništu. Znastvenice Paula Berman i Janka Höfer sa svojim su timom identificirale ključne gene u dvijema biljkama (Psychotria viridis i Acacia acuminata), koji su odgovorni za stvaranje dimetiltriptaminskih spojeva te utvrdile ključne kemijske spojeve koji su uključeni u njihovo stvaranje.

Edukacijski centar Svijet gljiva u zagrebačkom Muzeju gljiva Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic







