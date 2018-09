Otkrili smo mračnu stranu Lare Croft uz Shadow of The Tomb Raider

Što se dogodi kada Lara Croft odluči zaustaviti majansku apokalipsu? Saznali smo odigravši najnoviji nastavak Tomb Raidera

Premda osobno nemam apsolutno nikakvih problema niti sa starim niti novim vizualnim dizajnom naše junakinje, nisam preveliki fan onoga u što se sama igra pretvorila. Shadow of The Tomb Raider spada među visokobudžetne projekte koji gejmerima nastoje prepričati priču, održavati atmosferu napetom, držati se starog dizajna, uvesti elemente poput sandbox hubova koji pružaju iluziju slobodnog kretanja te sve upakirati u scenarij igranog filma kakvog se ne bi posramio ni Dwayne 'Kamen' Johnson.

Lara Croft se s dolaskom novih vremena promijenila. Njezin dizajn ponovno je osmišljen kako bi otvoro vrata franšize svima – od ultraliberalnih tratinčica koje je vrijeđala 'seksualizacija' izvorne gospodične Croft, pa sve do istrošenih starih jarčeva kojima je puna kapanavlačenja po pećinama ispunjenim medvjedima.

Iako nisam sigran oko toga koliko nova gospodična Croft rezonira sa mlađim generacijama gejmera,njezino prenemaganje i forsiranje drame prisililo me da na igru gledam kroz prizmu 'okrutnog realizma', samo da bi to isto nastojanje razbio u komadiće nakon prve borbe s hrpom vrlo naivnih vojnika.

Za razliku od igara kojima je gore navedeno pošlo za rukom, Shadow of The Tomb Raider oslanja se na duge animacije i uporno vođenje igrača za ruku.

Nemojte me krivo shvatiti – Shadow of The Tomb Raider ima šarmantni sustav craftanja, lijepo dizajnirane likove, predivno odrađenu glumu i čarobno lijepu grafiku. Problem je što u jednom trenu slučajno prodaje sliku emotivno krhke dvadesetogodišnjakinje koja, eto vraga, može napraviti dvostruki skok uz savršeno glatki zid, preživjeti smrtonosni pad, pobiti desetak treniranih vojnika bez da trepne, a u drugom otkriva njezinu realističnu intimu tijekom animacija gdje Lara kuka i cvili kao tinejdžerica kojoj tata nije dao da s frendicama ode na Thompsonov koncert.

Sve ovo jednostavno nema smisla.