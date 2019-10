Ostaviti laptop stalno uključen u struju ili ne, pitanje je sad. Evo o čemu trebate voditi računa

Pogledajmo što sve trebate u obzir kako bi riješili dilemu je li pametno ostaviti vaše prijenosno računalo spojeno s utičnicom

Postoje dvije glavne vrste baterija u prijenosnim računalima: litij-ionske i litij-polimerske . Iako je riječ o različitim tehnologijama, obje funkcioniraju na približno sličan način, tako što električnu struju stvaraju kretanjem elektrona. To stalno kretanje potrebno je kako bi baterija ostala u dobrom stanju.

Za obje vrste baterija vrijedi slijedeće (ako su u novijim prijenosnicima):

bateriju ne možete prepuniti ako je laptop stalno spojen s utičnicom. Čim dođe do punog kapaciteta punjenje će biti obustavljeno i neće biti nastavljeno dok popunjenost ne padne ispod određene razine.

potpuno pražnjenje baterije će ju oštetiti. Ostane li dulje vrijeme potpuno prazna moguće je kako ju nikad nećete moći ponovno napuniti.

Što škodi litijskim baterijama?

Sve litijske baterije su nestabilne. To znači kako gube kapacitet od trenutka kad su proizvedene, a više je čimbenika koji mogu ubrzati taj proces. Među njima su:

ciklusi punjenja i pražnjenja. Svaku bateriju možete ograničeni broj puta puniti i prazniti.

voltaža. Što je viša razina punjenja /mjerena u voltima po ćeliji), to je vijek trajanja baterije kraći.

visoke temperature (iznad 30 Celzijusovih stupnjeva) mogu stvoriti nepopravljivu štetu.

Litij-ionske baterije pune se do 4,20 volti po ćeliji, odnosno sto posto kapaciteta. Na toj razini baterija će imati životni vijek od 300 do 500 punjenja i pražnjenja. Svako smanjenje od 0,10 volti po ćeliji u punjenju udvostručava broj ciklusa, sve dok ne bude dosegnuta optimalna razina od 3,9 volti po ćeliji, s 2.400 do 4.000 ciklusa pražnjenja. Na žalost, na ovoj razini baterija je tek oko 60 posto puna.

Visoka temperatura

Čak i ako je sve drugo u redu, temperature veće od 30 Celzijusovih stupnjeva mogu skratiti životni vijek baterije vašeg laptopa. Za to je dovoljno da ga, recimo, ostavite u autu tijekom ljetnog popodneva ili blizu radijatora. U kombinaciji s oscilacijama napona može doći do dugotrajnih, pa i fatalnih posljedica.

Ukratko, držite li bateriju stalno na 100 posto kapaciteta, njen će se životni vijek skratiti. Izložite li ju pritom i visokim temperaturama, skratit će se još brže.

Imajte pritom na umu kako uvjete s visokim temperaturama možete i sami stvoriti ako radite na računalu bilo što intenzivno (igrate igru sa zahtjevnom grafikom, uređujete video zapise i tome slično), kao i ako držite prijenosnik na krilu, jastuku... Također, nakupi li se prašine i druge priljavštine u prijenosniku također može do zagrijavanja.