Ognjen Bagatin: 'Ovo je jedan od najvažnijih instrumenata u mojoj poliklinici'

Da nije nimalo lako voditi jednu modernu polikliniku najbolje zna Ognjen Bagatin, ravnatelj Poliklinike Bagatin

Njegov vječni cilj je prednjačiti u stručnosti, znanju, profesionalnosti, uslužnosti i dobrobiti za pacijenta. Takvim ciljevima teži svaki ambiciozan poduzetnik, a oni često znaju nositi izazove kojih nismo svjesni kada svjedočimo poslovnom uspjehu. Kako Ognjen kaže, za to je potreban i instrument koji prednjači u praktičnosti, tehnološkoj naprednosti i pouzdanosti, a osobno se već godinama oslanja na Samsung Galaxy pametne telefone. „Samsung se po mom iskustvu nebrojeno puta dokazao kao pravi poslovni telefon, koji je obično i puno više od toga. Posljednjih nekoliko godina sam koristio Galaxy Note seriju, ali nisam mogao odoljeti novom Galaxy Z Fold2 5G pametnom telefonu i uistinu je velik iskorak kada je riječ o poslu.“

„Na prvi pogled sam znao da je novi Galaxy Z Fold2 5G nešto iznimno.“, govori nam Ognjen. „Uistinu i je nešto potpuno drugačije od svih ostalih pametnih telefona koje sam imao dosad. Galaxy Z Fold2 5G mi je značajno podigao nivo produktivnosti brojnim mogućnostima multitaskinga kakve, iskreno, nikad ne bih ni očekivao od jednog mobitela. Ono što me najviše oduševilo je lakoća i jednostavnost korištenja u odnosu na to o kakvom se kompleksnom komadu tehnologije radi.

Samsung se s pravom može pohvaliti kako je u poprilično malo vremena doveo do savršenstva tehnologiju koja je još „do jučer“ bila nezamisliva. Novi Galaxy Z Fold2 5G krasi čvršći i elegantniji dizajn, a kvalitetniju cjelokupnu izvedbu jamči znatno unaprijeđena šarka s CAM mehanizmom koji donosi osvježavajuće nove mogućnosti. Pojačanje koje izdvaja Galaxy Z Fold2 5G je svakako novi i vidno veći 6,2-inčni Infinity-O vanjski zaslon . Ova inovacija pruža potpuno korištenje sadržaja u impresivnoj rezoluciji uz apsolutnu funkcionalnost. Međutim, kako Ognjen tvrdi, „show započinje kada rasklopite Galaxy Z Fold2 5G i dočeka vas veličanstveni 7,6-inčni Dynamic AMOLED 2X zaslon .“

Za Ognjena je apsolutni pobjednik nova značajka pod imenom S Flex mode . To je način rada koji omogućuje korištenje zaslona na kakav god način želite. Možete snimati i fotografirati te u realnom vremenu na drugom zaslonu, a oduševljava i opcija slikanja selfija stražnjom kamerom za maksimalnu kvalitetu. „Zahvaljujući tome se mogu uključiti u važne sastanke čak i kada sam u pokretu, a sve uz maksimalnu kvalitetu slike i zvuka. To mi značajno olakšava život jer u određenim situacijama ne moram razmišljati o laptopu, već se mogu osloniti na svoj mobitel koji mi je uvijek pri ruci. S druge strane, tzv. višeaktivni prozor mi omogućuje vođenje bilješki za vrijeme sastanka jer, zahvaljujući masivnom zaslonu, mogu istovremeno raditi puno više toga.“

„Uvijek ostane vremena i za igru“

Galaxy Z Fold2 5G je tradicionalno opremljen najjačim rješenjima koje Samsung može ponuditi kada je u pitanju hardware. Ova generacija se tako može pohvaliti dvostrukom baterijom od 4,500 mAh koju prate karakteristike pravog maratonca. Dobru zabavu jamči i 7nm 64-bit Octa Core procesor i prilagodljiva brzina osvježavanja zaslona od 120 Hz. „Kada završim s poslom, volim se opustiti uz film, seriju ili čak e-knjigu. Moram priznati, nekada se znam zabaviti i uz igrice, a one su na novom Galaxyju Z Fold2 5G poseban užitak baš zbog velikog zaslona i brzine osvježavanja uz koju sav sadržaj klizi kao po oblacima.“ Ono što ga je, kako kaže, posebno dojmilo je dubina boja i kvaliteta zvučnika, ali i baterija. „Kao poslovnom čovjeku, iznimno mi je važno to što ne moram razmišljati jesam li ponio punjač, a osim što me služi cijeli dan na poslu, Galaxy Z Fold2 ima još dovoljno snage baterije za bezbrižno opuštanje nakon posla.“