Kako ubrzati rad vašeg iPhonea? Evo što predlažu stručnjaci

Ako ste nakon nekoliko godina korištenja primjetili da je vaš iPhone sporiji nego inače, lako se zanijeti teorijama o tome zašto bi to moglo biti, ali malo je teže poduzeti korake da se tome suprotstavite.

Iako biste to mogli ograničiti bez potpunog deinstaliranja aplikacije, ako neku aplikaciju koristite rijetko, možda nije loša ideja izbrisati je.

Ako je vaš telefon pun aplikacija koje ne koristite, razmislite o tome da se riješite nekih od njih. Iako postoje šanse da to ne utječe na performanse osim ako su otvorene, možda imaju pozadinske procese koji bi doista mogli usporiti rad.

Što duže telefoni rade, to je vjerojatnije da će gomilati nepoželjne pozadinske procese, stoga nije loše povremeno ga ponovo pokrenuti. Ova vrsta ponovnog pokretanja može biti izvrstan način da se stvari malo isprazne i može imati primjetno poboljšanje performansi, objašnjava Independent .

Provjerite bateriju

Trajanje baterije možda se ne čini kao da je izravno povezano s brzinom vašeg telefona, ali mnogi će telefoni početi usporavati performanse kako bi izbjegli prebrzo pražnjenje.

Na iPhoneu možete otići u Postavke i provjeriti stanje baterije – tamo ćete moći vidjeti je li u dobrom stanju ili je možda potrebna zamjena.

Neka stvari budu jednostavne

Ako je vaš telefon odjednom trom, možda biste ga trebali smanjiti upotrebu modernih novijih značajki. Na iPhoneu to može značiti uklanjanje widgeta s početnih zaslona ili zaključanog zaslona - oni zahtijevaju puno stalnog osvježavanja kako bi bili točni.

Ipak, još uvijek vrijedi pratiti najnovija ažuriranja - ako vaš telefon može instalirati ažuriranje softvera, preporučujemo da to učinite. To će održati njegovu sigurnost, ali također ponekad dovesti do poboljšanja performansi kako softver postaje učinkovitiji.

Očistite predmemoriju preglednika ili aplikacije

Ovo je stari savjet koji još uvijek radi: ako smatrate da pregledavanje weba vaš telefon čini sporim, to bi moglo biti zbog količine informacija i podataka koje zadržava u predmemoriji. Na iPhoneu idite na Postavke, zatim Safari i dodirnite Očisti povijest i podatke web stranice kako biste ispraznili spremnik.