Novo poglavlje Fortnitea na pomolu: Dolaze Lego, 'bossovi' i - Peter Griffin?

Fortnite odlazi u podzemlje. Nakon događaja The Big Bang u subotu - koji je doveo do uništenja otoka iz poglavlja 4, velike promjene dolaze u Battle Royale u novoj sezoni nazvanoj 'Underground'. Noviteti uključuju novi otok, bitke sa bossovima, Lego maske i, naravno, više licenciranih likova kao što su Solid Snake iz Metal Geara i Peter Griffin iz Family Guya.

Što se tiče promjena u igri tiče, na otoku se sad nalazi pet bossova - od kojih je jedan Peter Griffin. Ako ih porazite, igrači će zaraditi medaljon s vrlo korisnom značajkom: sposobnošću regeneracije štitova. To dolazi i s nedostatkom jer držanje medaljona upozorava druge igrače o vašoj lokaciji na karti. 'Što više medaljona imate, to je precizniji radijus vaše točne lokacije', kaže Epic.

Za one koji ugrabe ovosezonsku borbenu propusnicu, s vremenom će moći otključati sve nove likove bossova, uz novu verziju Jonesa i, kasnije tijekom sezone, Solida Snakea.

U igru dolazi i Lego. U subotu je Epic najavio nadolazeće iskustvo u igri pod nazivom Lego Fortnite, dio tekućeg partnerstva koje je opisano kao igru 'preživljavanja' koja će biti lansirana unutar Fortnitea 7. prosinca. Suradnja se proteže i na skinove igre.

Većina postojećih skinova - preko 1200, prema Epicu - uključivat će opciju Lego stila koja radi točno ono što ste mislili - renderira likove poput banane Peely u verziju napravljenu od Lego kockica. Verge naglašava da će se ovi stilovi moći koristiti samo u Lego iskustvima unutar Fortnitea.

Pokretanje poglavlja 5 dolazi usred vrlo prometnog vremena za Fortnite. Igra je dobila veliki porast popularnosti s izdavanjem igre Fortnite OG u studenom. Ona je vratila izvorni otok i mnogim obožavateljima omiljene lokacije, predmete i likove. Prema Epicu, to je dovelo do najvećeg dana u povijesti igre, s više od 44 milijuna igrača 4. studenog. Sve je to kulminiralo subotnjim događajem uživo The Big Bang koji je uključio uništenje otoka Chapter 4, kao i virtualni koncert Eminema.