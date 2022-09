Nova analiza plaća: Pogledajte koliko zarađuju žene u domaćem IT-ju

Hrvatski startup TABU.hr, nastao pod okriljem tvornice startupa Bornfight, nastavlja s razbijanjem tabu tema. Već neko vrijeme podižu prašinu objavom analize plaća u IT sektoru, a sad su objavili i još jednu analizu: usporedbu plaće po spolu, koja pokazuje kako su u prosjeku u hrvatskom IT-ju žene manje plaćene od muškaraca

Primjerice, muškarci s jednu do dvije godine iskustva su za dva posto više plaćeni od žena s istim iskustvom, oni koji imaju četiri do osam godina radnog iskustva su za 14 posto više plaćeni od žena, a oni s preko 30 godina iskustva su za čak 23 posto više plaćeni od kolegica s istim stažem.

Dodatni izvještaj usporedbe na temelju spola dostupan je svima koji su unijeli i onima koji unesu svoje plaće u TABU. Nalazi se na internetskoj stranici reporta naziva 'Razlike po spolu', a dodan je i novi graf na dnu stranice reporta 'Detaljni rezultati' koji za svakog prikazuje postotak više ili niže plaćenih osoba po spolu.

'Ako podaci nekima nisu dostupni, to znači da nema dovoljno unosa koje smatramo validnima za zadani filter s kojima bi bili uspoređeni, stoga bismo iskoristili ovu priliku da potaknemo sve one koji dosad nisu sudjelovali u istraživanju, kao i one koji nisu ažurirali podatke u zadnja tri mjeseca, da to učine, kako bi baza bila što veća i ažurnija, a samim time i analiza preciznija i potpunija', kaže Rudan.