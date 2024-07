Njihova je misija eliminacija komaraca, a jedini u Hrvatskoj rade to pomoću dronova

Najomraženiji su 'vampiri' čije zujanje usred noći i prvi ubod jutro poslije možemo nazvati i prvim znakovima ljeta. No povrh toga su prijenosnici raznih zaraznih bolesti, poput malarije, denga i žute groznice te virusa Zika. Intenzivna migracija ljudi i robe dovodi do pojave i širenja novih vrsta komaraca u naše krajeve, što povećava rizik od prijenosa zaraznih bolesti. Ističe to Dražen Vađić, izvršni direktor tvrtke Deratizacija Gospić, koja koristi dronove za larvicidne tretmane u sprječavanju najezde komaraca

'Veća učinkovitost i veća ekološka korist.' Razlozi su to koje navodi Vađić, odgovarajući na pitanje zašto koriste dronove za larvicidne tretmane u sprječavanju najezde komaraca. 'Mogućnost pristupanja svakoj poziciji, preciznost te izuzetna učinkovitost - bez narušavanja eko sustava i bez utjecaja na okoliš - ključne su prednosti bespilotnih zrakoplova', kaže direktor tvrtke sa sjedištem u Gospiću te uredom i skladištem u Zagrebu, a koja se već 20 godina bavi dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom te održavanjem klimatizacijskih i ventilacijskih sustava diljem Hrvatske.

NOVI INCIDENT Ovo je hakerska grupa koja stoji iza napada na splitsku zračnu luku Najveće prednosti obavljanja larvicidnih tretmana dronovima su, kaže nam Vađić, 'iznimno velika efikasnost i preciznost bez narušavanja ekološkog sustava i bez utjecaja na okoliš, kao i lakši pristup teško dostupnim mjestima'. Pritom koriste najmodernija softverska rješenja koja omogućavaju precizno mapiranje željenog područja putem GPS tehnologije te točan izračun potrebne količine sredstava za tretman. Poplavna područja su, kaže nam Vađić, često krajnje nepristupačna, zbog čega ih je teško dosegnuti sa zemlje te iz čamaca ili amfibija. 'Bespilotni zrakoplovi omogućavaju pristup svim lokacijama, a njihove modificirane kamere brzo i precizno detektiraju vodene površine čak i usred bujne vegetacije, dok softver omogućava automatski izračun i preciznije doziranje količine larvicida', navodi Vađić, tvrdeći da su prvi i jedini u Hrvatskoj koji se bave ovom vrstom tretmana, a pomoću nje održavaju populaciju komaraca na razini koja ne doprinosi širenju bolesti primjenom naprednih tehnologija, ekološki prihvatljivih metoda i personaliziranih usluga. Dražen Vađić, Deratizacija Gospić Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac Učinkovitost iznad 90 posto 'Prethodnih godina su Osijek te Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija provodili larvicidne tretmane raznim sredstvima sa zemlje, iz čamca, amfibije i iz zraka (avionski tretmani), no rezultati su bili vrlo slabi. Primjerice, uspješnost tretmana sa zemlje i iz čamca bila je značajno smanjena i otežana zbog nepristupačnosti lokacija, a iz zraka zbog bujne vegetacije, pa sredstva nisu mogla postići željeni učinak. Prošle godine na poplavnom području Iloka prvi put koristili smo bespilotne zrakoplove za larvicidne tretmane i dokazali učinkovitost iznad svih očekivanja. Monitoring komaraca u Iloku, proveden u suradnji s prof. Enrihom Merdićem s Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pokazao je da je učinkovitost ove metode bila iznad 90 posto, odnosno da je rezultirala značajnim smanjenjem broja komaraca, a samim time i poboljšanjem kvalitete života u tom gradu', kaže Vađić. 'Sredstvo koje koristimo je biološko i njegova je prednost u tome da šteti isključivo ličinki komarca. Radi se o bakteriji kojom se ona hrani i koja dokazano nema štetan utjecaj ni na koju drugu vrstu te koja je potpuno sigurna za okoliš', tvrdi direktor. Kako izgleda proces od primitka preporuke za tretman do završetka operacije na terenu 'Preporuku dobivamo od nadležnog tijela zaduženog za monitoring komaraca, a uglavnom su to zavodi za javno zdravstvo. Nakon takve preporuke dobivamo narudžbenicu te izlazimo na teren u roku od 24 sata. Slijede pregled terena, određivanje pozicije bespilotnih zrakoplova i 'rezerviranje neba' na portalu kontrole leta te određivanje operativnog volumena za svaki bespilotni zrakoplov. Nakon toga pilotima koji upravljaju dronovima dajemo upute, a ovisno o infestaciji, određujemo omjer sredstva te započinjemo s tretmanom. Kada ga završimo, predajemo izvještaj nadležnom tijelu za monitoring i naručitelju te oni u roku od 24 sata također izlaze na teren i provjeravaju učinkovitost tretmana. Do sada smo u ovoj godini odradili 16 larvicidnih tretmana na području Osijeka te Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Ponosni smo na to što su svi tretmani bili izuzetno učinkoviti, što je uvelike smanjilo populaciju komaraca na tretiranim područjima.' Njihovi partneri u ovoj godini su gradovi Osijek i Ilok te Općina Kneževi Vinogradi. Međutim Vađić se nada da će i ostali gradovi i općine prepoznati učinkovitost njihova tretmana, kao i, kaže, 'njihov trud i želju za rješavanje problema komaraca'. 'Svima koji su zainteresirani za suradnju stojimo na raspolaganju, spremni smo razgovarati i pokazati način na koji radimo. Potpuno smo spremni i imamo niz stručnjaka koji su u mogućnosti pružati ovakve tretmane na području čitave Hrvatske. Neprestano ulažemo u edukaciju naših timova i naprednu tehnologiju', kaže Vađić. U suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD) i Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo (HACZ) stalno osposobljavaju djelatnike. 'Naš tim se sastoji od stručnjaka s područja sanitarne zaštite, agronomije, ekologije te stručnjaka za djelovanje u opasnim situacijama. Ne smijemo zaboraviti ni ostale djelatnike jer su svi educirani za izvršavanje ovih zadaća', kaže Vađić, čija tvrtka trenutno zapošljava 18 ljudi. Deratizacija Gospić - zaprašivanje komaraca dronovima Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+17 Deratizacija Gospić - zaprašivanje komaraca dronovima Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac Najveći izazovi s kojima se susrećete korištenjem bespilotnih letjelica u poslovanju 'Moram napomenuti da je sama procedura za dobivanje odobrenja za rad u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo izuzetno složena te zahtijeva višemjesečni rad svih djelatnika tvrtke na pripremi dokumenata te osposobljavanju pilota i ostalog osoblja. Ujedno, podliježemo nadzoru Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Europske agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, županijskih zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva i sanitarne inspekcije. Uz to, moramo poštovati sve zakone Europske komisije i Republike Hrvatske vezane za bespilotne zrakoplove.' 'Posvećeni smo učinkovitoj kontroli i smanjenju rizika od zaraznih bolesti povezanih s komarcima. Naš cilj je pružiti sigurno i zdravo okruženje za naše zajednice, koristeći najbolje prakse i inovacije u području dezinsekcije. Naša posvećenost inovacijama i stalnom unapređenju usluga garantira da ćemo i dalje biti lideri u području dezinsekcije i deratizacije. Svakako planiramo kontinuirano ulagati u bespilotne zrakoplove i softvere koji napreduju iz dana u dan, ali i u dodatne edukacije naših zaposlenika. Zahvaljujući našoj infrastrukturi te kvalitetnoj opremi, spremni smo pružiti pravovremena i učinkovita rješenja za suzbijanje komaraca bilo gdje u Hrvatskoj', zaključuje Vađić.

