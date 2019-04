Nemate više prostora u Gmailu? Evo kako ćete ga na brzinu počistiti

Googleov servis za webmail nudi puno prostora za pohranu, ali i to ima granicu. Ako ste joj se približili i ne želite plaćati za proširenje, evo zgodnog trika za brzo brisanje suvišne pošte

Kod mene je navedeno 17 GB (100%) of 17 GB used., što znači kako je pitanje sata ili dana kad ću od Googlea primiti upozorenje o tome kako sam premašio kvotu i kako neću moći primati e-poštu dok ne oslobodim nešto prostora ili doplatim za proširenje.

Otvorite svoj Gmail i skrolajte do dna stranice. U lijevom kutu biste trebali moći vidjeti koliko vam je prostora za pohranu preoostalo.

Dakle, vrijeme je za brzo brisanje. Najbrži način kako to izvesti je postaviti određene parametre u tražilicu Gmaila i potom brisati veliki broj poruka odjednom.

Kad dobijete popis označite kućicu Select All pri vrhu lijevo.

Zatim označite Select all conversations that match this search. i potom kliknite na sličicu kante za smeće.

Niste još gotovi. Google čuva vaše obrisane poruke još 30 dana po brisanju. Zato trebate otvoriti Trash (naći ćete ga u navigaciji s lijeve strane) i kliknuti na Empty Trash now.

Brisanje bi moglo potrajati nešto dulje ako ste imali puno poruka. U mom slučaju ih je bilo više od 4,5 tisuće.