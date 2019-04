Imate Windows 10? Evo kako ćete brzo ukloniti programe koji vam smetaju

Više je načina kako iz Microsoftovog operativnog sustava možete ukloniti programe koje više ne koristite. Ovaj pregled donosi one na koje ćete potrošiti najmanje vremena

Naravno, programe u Windows 10 možete brisati koriteći ugrađene alate. Ali, što kad oni nisu dovoljni? Pogledajte izbor mogućnosti koje su vam na raspolaganju.

Ugrađeni alati

Kao što smo već spomenuli, Windows 10 dolazi s ugrađenim alatima koji omogućavaju uklanjanje programa i aplikacija. Do njih možete doći koristeći aplikaciju Settings ili Control Panel.

Kako deinstalirati program koristeći aplikaciju Settings

Otvorite aplikaciju Settings, pa zatim Apps, Apps and Features i potom skrolajte do kategorije Apps and Features. Pojavit će se popis svih vaših aplikacija, skupa s podacima o njihovoj veličini i datumu instaliranja. Možete ih pretraživati, slagati i odabirati koristeći filtere. Pojedinu aplikaciju obrisat ćete tako što ćete ju odabrati, označiti i kliknuti na Uninstall.