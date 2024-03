Najbolji od najboljih: Doznajte sve o hackathonu na kojemu će se natjecati programerska elita

Prijavljuju se timovi od četvero studenata. Za one koji studiraju ili žive u Zagrebu rok za prijave je do 23. ožujka . Kriteriji za odabir uključuju provjeru prethodnih iskustava u natjecanjima, rad na projektima i u tvrtkama, studij i slično.

Studenti će na ovogodišnjem AlgoTrade hackathonu rješavati optimizacijsko-algoritamski problem vezan uz elektroenergetiku . 'S obzirom na to da je zadatak povjerljiv, mogu reći da će fokus biti na brzim i efikasnim algoritmima', kaže nam Barac.

A kako bi se timovi adekvatno pripremili za postavljene zadatke, organizatori su u suradnji sa sponzorima i partnerima organizirali niz predavanja eminentnih stručnjaka. Ove godine održat će se ukupno osam predavanja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva od 8. do 11. travnja.

Ove godine udvostručili su i broj nagrada - nagradni fond iznosi 10.000 eura, što predstavlja najveći studentski nagradni fond do sada ostvaren. Pobjednički tim osvaja nagradu od 5000 eura, drugoplasirani dobiva 3000 eura dok trećeplasirani tim osvaja nagradu od 2000 eura.

'Prošle godine smo u samo dva tjedna prikupili oko 120 prijava, no zbog ograničenja budžeta bili smo prisiljeni prihvatiti samo 60 natjecatelja, s obzirom na to da smo morali osigurati doručak, ručak i večeru. Ove godine smo primili preko 150 međunarodnih prijava , uključujući zemlje poput Belgije, Poljske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Nizozemske te čak jedan tim iz Indije.

O AlgoTrade hackathonu

A kako se uopće rodila ideja za AlgoTrade hackathon i odakle inspiracija za natjecanje koje 'spaja najbolje od dva svijeta'? Barac kaže da se priča zakotrljala u siječnju prošle godine ispred FER-a, i to jednog utorka oko 19 sati, nakon predavanja o statističkoj analizi podataka.

'Taj dan je ostao duboko urezan u mom sjećanju. Na navedenom predmetu imao sam priliku bolje upoznati svog kolegu Zvonimira Haramusteka, predsjednika studentske udruge X.FER (IKS kao Informatički klub studenata FER-a). Iako sam dotad samo čuo za X.FER zbog njihovog neobaveznog kolegija, Natjecateljskog programiranja, bio sam fasciniran njihovim iznimnim programerskim vještinama. Tada nisu bili toliko prepoznatljivi kao danas, ali sam ih uvijek smatrao skrivenim draguljima na fakultetu zbog njihove stručnosti.

Zvonimir i ja smo se duboko raspravljali o aktualnom slučaju Gamestop, koji je tada zahvatio svjetske financije. Shvatio sam da postoji značajan interes za to područje, no primijetio sam i da ga promatramo iz različitih perspektiva. On je bio usmjeren na trgovinu i algoritamski aspekt dok sam ja gledao iz klasičnog financijskog kuta, s obzirom na svoje obrazovanje u području računovodstva, valuacija i srodnih disciplina.

U toj intenzivnoj raspravi rodila se ideja. S obzirom na to da obojica predstavljamo udruge te dijelimo interes prema financijama, a istovremeno studiramo računarstvo na FER-u, postavili smo si pitanje - zašto ne bismo spojili najbolje od oba svijeta? Tehnologiju i financije. Tako je nastao AlgoTrade. (Samo što tada nismo znali da će tako zvučati niti da će projekt poprimiti ovolike razmjere.) Toga dana nismo imali razrađen detaljan plan ni konkretnu ideju – jednostavno smo osjećali ogromnu motivaciju i želju stvoriti nešto značajno i pozitivno', prepričava nam potanko Barac.

Osim našeg sugovornika te njegovog kolege Haramusteka, među glavnim organizatorima su Maja Milas, studentica fizike na PMF-u koja se bavi natjecateljskim programiranjem, te Milan Vrankić, također član X.FER-a i odgovoran za tehničke aspekte. Barac ističe da im puno pomažu i kolege studenti, a ove godine organizaciju su pojačali natjecateljima s prošlogodišnjeg hackathona, odnosno pobjednicima - među ostalim je to Goran Ivanković, student matematike na PMF-u.