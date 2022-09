Na TikToku se može dobro zaraditi, pogledajte kome najbolje ide

Mahom je riječ o mlađim ljudima koji su bili anonimni dok se nisu pojavile internetske video i ine platforme. Najbolje plaćeni među njima već okreću ozbiljan novac

Snimila je reklame za Google, Pradu i Tinder, a izdala je i prvu singlicu te došla do 56. mjesta na Billboardovoj ljestvici.

Bella Poarch , pjevačica filipinsko-američkog porijekla, postala je poznata zahvaljujući videu u kojem pjeva pjesmu 'M to the B' na plejbek.

Khabane Lame , 22-godišnji tiktoker iz Senegala, do 149,5 milijuna pratitelja došao je videima u kojima se izruguje suvišno kompliciranim životnim savjetima.

Slavu je stekla plesnim videozapisima, čime je privukla niz sponzora kao što su Invisalign, kozmetika Morphe, Dunkin' Donuts... A ima i svoju seriju na platformi Hulu, 'The D'Ameilo Show'.

Ima 91,6 milijuna pratitelja, naplaćuje 66,8 tisuća američkih dolara po objavi i raspolaže s oko dva milijuna američkih dolara osobnog bogatstva.

Addison Rae je zbog uspjeha na TikToku uvrštena na popis influencera 30 Under 30 časopisa Forbes. Pojavila se u Netflixovom filmu 'He's All That', ima svoju liniju proizvoda Beauty koju prodaje u trgovinama Sephore, a sponzorira ju i American Eagle.

Uzima 65,1 tisuću američkih dolara po objavi za publiku od 88,7 milijuna pratitelja. Stekla je dosad oko 15 milijuna američkih dolara osobnog bogatstva.

Poznati glumac Will Smith bio je među najuspješnijima na Instagramu, a odlično mu ide i na TikToku, iako na te dvije društvene mreže objavljuje iste sadržaje.