Na ovoj mapi možete provjeriti kakvu klimu će za 60 godina imati grad u kojem živite

No sve su to općenite tvrdnje koje nas mogu i ne moraju osobno dirati, jer ponekad se teško poistovjetiti s takvim dalekosežnim prognozama. Zato je dobro i poučno, pa i upozoravajuće vidjeti kako će se te promjene odraziti na mjesto u kojem živimo. To je moguće uz pomoć nove interaktivne mape The Future Urban Climates, a ona nam otkriva kakva će klima 2080. godine biti u čak 40.581 urbanoj sredini širom svijeta.