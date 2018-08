MUP upozorava: U tijeku je nova e-mail prijevara, ne nasjedajte!

Velika e-mail prijevara koja je prošlog mjeseca zabrinula ljude diljem svijeta pojavila se i u Hrvatskoj. MUP savjetuje da ne otvarate sumnjive privitke porukama, isključite web kamere, ažurirate lozinke i antivirusne programe

Ako ste dobili poruku u kojoj vas netko ucjenjuje navodeći da posjeduje vašu lozinku, vjerojatnije je da su ju otkupili nego da su vas zbilja hakirali. Prije nekoliko godina baze podataka nekih stranica su procurile, a ukradeni su podaci velikih usluga kao što su LinkedIn, Yahoo i eBay. Možete provjeriti je li vaša zaporka bila u pokradenim bazama na web stranici Have I Been Pwned. Ako je, dobit ćete i obavijest o kojim se stranicama radi. No ako stranica vašu e-mail adresu označi kao sigurnu, uzmite to s dozom opreza.

Primjer takve poruke možete vidjeti na stranicama CERT-a.