'Mrtva' sunčeva pjega ispalila je kuglu plazme prema Zemlji, evo što možemo očekivati

Izbačena plazma Zemlju će pogoditi 14. travnja kada možemo očekivati i puno intenzivnije aurore

Sunčeve pjege su relativno hladna mjesta na Sunčevoj površini koja nastaju nakon što magnetsko polje uspori uobičajeni proces konvekcije i spriječi uzdizanje vruće tekućine. Ove tamne točke mogu trajati sve od par sati do nekoliko mjeseci, piše Gizmodo .

Sunce je nedavno prema Zemlji izbacilo ostatke mrtve sunčeve pjege. Vruća plazma će do našeg planeta stići u četvrtak i ne, nećete osjetiti ništa. Da bismo razumjeli uzrok ovog događaja, moramo početi od ovog ponedjeljka kad je umiruća sunčeva pjega pod imenom AR2987 eksplodirala i poslala veliku količinu sunčevog materijala u svemir. Ta će tvar, piše Space Weather , kad stigne do Zemlje možda uzrokovati geomagnetsku oluju.

Koronalni izbačaj mase će, prema prognozi National Oceanic and Atmospheric Administrationa, do Zemlje doći 14. travnja i možda izazvati G-2 geomagnetsku oluju. Oluje se, podsjetimo, rangiraju od G-1 do G-5, što znači da je G-2 oluja relativno umjerena. U najgorem slučaju možemo očekivati manje smetnje u energetskim mrežama i satelitima, kao i aurore koje će biti vidljive na nižim nadmorskim visinama nego inače.



Nabijene čestice u koronalnom izbačaju mase vrše interakciju sa atmosferom na sjevernom i južnom polu te stvaraju intezivnija polarna svjetla. Sunce se trenutno nalazi u dijelu ciklusa koji uključuje pojačanu aktivnost. Trenutni ciklus počeo je u prosincu 2019. i trajat će 11 godina. Vrhunac aktivnosti možemo očekivati 2025.