Mogu li industrijski nusproizvodi riješiti nestašicu hrane? Estonci imaju ideju

Razmislite o piljevini. Jesti piljevinu vjerojatno je zadnja stvar koja vam pada na pamet (osim ako su u pitanju glodavci), no to bi se moglo promijeniti zahvaljujući estonskom startupu.

ÄIO, osnovan 2022., osmislio je način proizvodnje masti i ulja iz industrijskog otpada; jedan je od vala novih startupa koji koriste mikrobnu fermentaciju za proizvodnju ulja i masti zajedno. ÄIO, čije je sjedište u Tallinnu, razvio je soj kvasca (nazvan 'crvena buba') koji može konzumirati celulozne šećere u nusproizvodima poljoprivrede i drvne industrije kao sirovinu, za što tvrdi da je isplativije i održivije.

'Ono što smo razvili vrlo je slično kuhanju piva, pri čemu se kvasac koristi za pretvaranje šećera iz ječma u alkohol, a hmelj se dodaje za okus', rekao je suosnivač startupa Petri-Jaan Lahtvee za Euronews Next, objašnjavajući kako to radi u najjednostavnijem obliku. 'Koristimo drugu vrstu kvasca koji pretvara šećere iz industrijskih popratnih tokova, ali ne u etanol – umjesto toga u masti i ulja', pojasnio je. 'To je u osnovi vrlo prirodan proces, poput fermentacije', dodao je.

'Naše održive alternative savršena su zamjena za mnoga biljna ulja i životinjske masti. Uz pomoć biotehnologije, ÄIO uvodi nove načine za proizvodnju ukusnijih i zdravijih alternativnih mikrobnih ulja koja imaju potencijal zamijeniti neodržive sastojke u našim prehrambenim lancima', misao je kojom se vode.