Microsoft najavio veliko predstavljanje, evo što možemo očekivati

Microsoft je za 21. rujna najavio događanje u New Yorku u Sjedinjenim Državama. Zasad nisu naznačili o čemu bi se moglo raditi, ali već se neko vrijeme nagađa što će biti predstavljeno.

Primarno bi to mogao biti hardver: najnoviji uređaji iz linije Surface (modeli Go 4, Laptop Go 3, Studio 2 i Pro 10) i druga oprema.