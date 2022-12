Microsoft i LinkedIn predstavili program za stjecanje digitalnih vještina kojim se planira obuhvatiti 10 milijuna ljudi

Program pruža besplatan pristup do 350 novih tečajeva, šest novih Career Essentials certifikata i 50.000 Linkedn Learning školarina

Microsoft i LinkedIn predstavili su sljedeće korake u programu Vještine za posao (Skills for Jobs), koji uključuju besplatan pristup do 350 novih tečajeva i šest novih certifikata za šest najtraženijih poslova (Career Essentials) u digitalnom gospodarstvu. Dodatno će biti omogućeno 50.000 LinkedIn Learning školarina kao podrška na putu stjecanja vještina. Cilj je do 2025. godine educirati i certificirati 10 milijuna ljudi za vještine za najtraženije poslove.

Predstavljanje programa nastavak je globalne inicijative stjecanja vještina, koja je pomogla 80 milijuna ljudi širom svijeta, koji su u potrazi za poslom da pristupe besplatnim resursima za stjecanje digitalnih vještina. U Hrvatskoj je tijekom dvije godine otkad je Microsoft predstavio ovu globalnu inicijativu u besplatnom učenju sudjelovalo više od 43.000 ljudi.

Koristeći podatke s LinkedIna i Burning Glass Institutea, Microsoft je analizirao oglase za poslove da detektira šest poslova za kojima postoji najveća potražnja: administrativni stručnjak, voditelj projekata, poslovni analitičar, administrator sustava, developer softvera i podatkovni analitičar. Novi tečajevi i certifikati ponuđeni su na osam jezika, engleskom, francuskom, njemačkom, španjolskom, portugalskom, pojednostavljenom kineskom, japanskom i arapskom. Microsoft je predan u namjeri da podrži uključive ekonomske mogućnosti kako bi ljudi širom svijeta imali ravnopravan pristup vještinama, tehnologijama i mogućnostima potrebnima za uspjeh u digitalnom gospodarstvu.