Popularna društvena mreža veliku će većinu svojih djelatnika držati kod kuće 'čim je to dulje moguće'

Još od početka epidemije u prosincu, Facebook i Inicijativa Chan Zuckerberg (filantropska kompanija bračnog para Zuckerberg) objavili su niz nastojanja koja bi trebala pomoći u borbi protiv virusa. Facebook je među ostalim pokrenuo informacijski centar koji pruža povjerljive informacije o koronavirusu, no to i dalje ne zaustavlja hrpu glasina, uključujući i onu koja tvrdi da je koronavirus uzrokovan 5G-om.

Zuckerbergova reakcija dijelom je potaknuta nedavnoj objavi na Facebooku prema kojoj će njegovi zaposlenici navodno morati nazad u urede tek krajem svibnja. Ovo bi, njegovim riječima, pomoglo pri stvaranju sigurnijeg okružja za ljude koji moraju doći u ured kako bi radili svoj posao. Kompanija također neće sazivati sastanke za više od 50 ljudi sve do lipnja iduće godine.

Direktor Facebooka Mark Zuckerberg nedavno je izjavio da će njegovi zaposlenici biti među zadnjima koji će se vratiti u urede jednog dana kada se društvo krene oporavljati od posljedica epidemije koronavirusa. 'Potpuno je jasno da će povratak na posao, kada za to stigne vrijeme, morati provoditi sporije' komentirao je tijekom razgovora s CNN-om.

Facebook je 16. travnja objavio da će početi slati izvješća korisnicima da su stupili u kontakt sa štetnim iformacijama o pandemiji - uključujući one koji sugeriraju da ispijanje izbjeljivača ubija koronavirus. Zuckerberg je isto rekao da osoblje odgovorno za provjeru informacija stavlja posebne oznake upozorenja na objave koje šire dezinformacije - i to navodno funkcionira. On također tvrdi da 95 posto ljudi koji su vidjeli oznaku nisu kliknuli na sadržaj.

'Obje strane ove jednadžbe, prikaz autoritativne informacije i ograničenje širenja dezinformacija, nevjerojatno su važne - pogotovo tijekom zdravstvene krize' komentirao je Zuckerberg. UCSF i Chan Zuckerberg Biohub, neprofitna agencija za zdravstvena istraživanja, postavili su novi laboratorij za proširenje testiranja na koronavirus. Laboratorij može procesirati do 2000 uzoraka dnevno i dati rezultate u manje od 24 sata.

Chan kaže da resursi CZI-ja trenutno su fokusirani na koronavirus. Laboratori nije samo centar za testiranje, već i znanstveni laboratorij. Ako testiranje dokaže da je netko pozitivan na koronavirus, znanstvenici će također napraviti cjelokupno sekvenciranje genoma iz samog testa, prenosi Cnet.