U ovako stresnim vremenima svima treba malo opuštanja i poneka osoba za razgovor, a kanali koji ovaj žanr glazbe prenose uživo to očigledno rade jako dobro

Porast interesa

Ljudi često postavljaju pitanje 'kako se voditelji kanala nose s povećanom popularnošću sadržaja?' Stafford kaže da ljudi dosta često nemaju što za raditi pa kopaju po YouTubeu. 'Mislim da Lo-Fi streamovi savršeno ubijaju vrijeme te pomažu ljudima da se zbliže. Stvar smatram super rješenjem, kako god ljudi gledali na to.'

Društveno distanciranje je ljude okrenulo prema društvenim platformama u većem broju nego ikad do sad' kažu voditelji kanala College Music, Luke Pritchard and Johnny Laxton. Cijela stvar je inspirirala autora College Musica da naprave novi stream pod imenom 'lofi beats to quarantine and stay indoors to' - koji su obogaćeni novom grafikom i animacijom privukli novih 17 milijuna pregleda, što nije malo.

Okupljalište za usamljene

Najpopularniji lofi kanal ChilledCow također bilježi porast pretplatnika. Stranica je samo u ožujku sakupila 340.000 pretplatnika - puno više od 160.000 kojih jer imala tijekom siječnja.

S obzirom da pandemija utječe na milijune ljudi diljem svijeta, očekivano je da će mnogi od njih otići na neki online chat kako bi ubili samoću. S obzirom da kriza koronavirusa nije lokalizirana, kanali poput Chilled Cowa (koji prijenos emitiraju 24 sata dnevno) imaju desetke tisuća aktivnih članova u svakom satu dana.